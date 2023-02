Società e comunicazione, incontro tematico in biblioteca

Lo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e gli effetti ad ampio raggio della globalizzazione stanno cambiando ciò che siamo e il significato dell'identità culturale.Se la ricchezza e la rapidità delle informazioni veicolate da Internet aprono nuove e immense possibilità di conoscenze per tutti, se i cambiamenti apportatati nelle nostre vita dai social network coinvolgono a pieno la vita sociale di chi li utilizza, il modo di rapportarsi con gli altri, il modo di pensare, forse è giunto il tempo di prendere atto dei rischi: non solo delle divisioni tra soggetti in grado di servirsi dei nuovi strumenti e gli esclusi, ma soprattutto come like, commenti, foto personali per essere accolti dagli altri possano creare nuove dipendenze.Di tutto ciò e di altro ancora, il dott. Giorgio Pica, attento osservatore di quanto accade sulle piattaforme digitali, ne parlerà nel corso della conferenza che l'Assessorato alle Culture della Città di Trani promuove in collaborazione con l'Università della Terza Età di Trani il giorno giovedì 16 febbraio alle 17.30.