“Sognando Itaca”: la metafora di Ulisse e il mare burrascoso della malattia nell’evento dell’Ail Bat

Sabato scorso il mare di Trani è diventato il palcoscenico di un'esperienza unica di vela terapia, grazie all'iniziativa "Sognando Itaca", promossa da AIL BAT (Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma) in collaborazione con la Lega Navale Italiana – Sezione di Trani, in occasione della Giornata Nazionale per la Lotta contro Leucemie, Linfomi e Mieloma.Un'intera giornata dedicata alla riabilitazione psicologica e al miglioramento della qualità della vita dei pazienti con tumori del sangue, che hanno avuto la possibilità di salire a bordo di imbarcazioni a vela insieme a medici, infermieri, psicologi e volontari, per affrontare – anche simbolicamente – un viaggio tra onde e speranza.L'iniziativa rientra nel più ampio progetto nazionale "Sognando Itaca", nato nel 2006 e cresciuto nel tempo fino a coinvolgere oltre venti sezioni AIL in tutta Italia, con tappe che si svolgono su mari e laghi, laddove ci siano centri ematologici attivi e una rete di supporto che crede nel potere terapeutico della natura, del gruppo e della navigazione.A Trani l'iniziativa ha raccolto partecipazione ed emozione, con i pazienti protagonisti di un momento intenso di condivisione e leggerezza. Ad accompagnarli, un equipaggio d'eccezione: skipper professionisti, operatori sanitari e volontari che hanno reso possibile questa rotta verso il benessere.A sottolineare il significato profondo di questa giornata, le parole del presidente di AIL BAT, Vito Leonetti, che ha evocato il mito di Ulisse per spiegare l'importanza simbolica e terapeutica della vela: "Come Ulisse, anche chi affronta la malattia si trova spesso in balìa di un mare burrascoso, incerto e carico di insidie. Ma proprio quel mare può diventare il luogo in cui si riscoprono forza, resilienza, legami autentici. Itaca non è solo una meta: è il senso del viaggio, la speranza che ci guida e ci tiene a galla. La vela terapia è questo: imparare a stare nel vento, insieme, e a dare un nuovo ritmo alla propria rotta".AIL BAT rinnova così il suo impegno non solo nella cura, ma anche nell'ascolto e nell'accompagnamento dei pazienti e delle loro famiglie, valorizzando ogni iniziativa che metta al centro la persona e il suo benessere globale. Perché, come recita il cuore di "Sognando Itaca", la malattia si affronta anche navigando insieme verso nuovi orizzonti di vita.