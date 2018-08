Sogni nelle notti di mezza estate, appuntamenti anche a Trani

Dopo gli appuntamenti ferragostani, riparte sabato 19, nella splendida cornice dell'azienda biodinamica Cefalicchio a Canosa di Puglia, il programma delle iniziative di "Sogni nelle Notti di Mezza Estate", manifestazione promossa dalla Strada dell'Olio Extravergine Castel del Monte. Durante la serata del 19, presso l'osteria della Tenuta, si esibirà il gruppo musicale "I Merli" con vintage live music e per la cena un menù fisso creato ad hoc per questa iniziativa.Giovedì 23, presso il Ristorante Umami di Andria, alle ore 19, si terrà la premiazione del contest fotografico "Scatti d'Olio" organizzato dalla Strada dell'Olio Extravergine Castel del Monte, a seguire, alle ore 21, cena "Umami e olio - La tradizione offre stimoli per esperienze attuali e aperture al futuro". A partire dalle ore 19 saranno proiettate tutte le foto candidate al concorso e si procederà alla consegna dei premi ai primi 3 classificati che constano in un pranzo/cena nei ristoranti stellati del nostro territorio, tra cui l'Umami dello chef stellato Felice Sgarra ed il ristorante Quintessenza di Trani che si è aggiudicato la stella Michelin assegnata allo chef Stefano Di Gennaro. Durante l'evento proiezione di un cortometraggio.Nella stessa serata il Bistrot "5 Quarte", sito ad Andria nella storica cornice di piazza Vittorio Emanuele (già Catuma), dalle ore 21 propone "La cena è servita", percorso di degustazione di piatti tipici pugliesi all'extravergine d'oliva. Venerdì 24 doppio appuntamento a Minervino Murge:- alle ore 18 Walking tour "Alla scoperta di Minervino" tra i vicoli della Scesciola, visita guidata alla Grotta di San Michele, Cattedrale e Museo archeologico organizzato dalla Cooperativa DROMOS.IT. A fine percorso Degustazione curata dalla Strada dell'Olio Extravergine Castel del Monte;- Dalle ore 21:30 al "Beveroni Jazzin' Club" una CENA SPETTACOLO con musica dal vivo dei "Ragazzi Perbere". Brani celebri del repertorio swing e non solo, arrangiamenti personalizzati di autori intramontabili.Il penultimo degli appuntamenti in programma si tiene invece domenica 26, alle ore 19 ad Andria, con l'iniziativa "Tra Cultura e Degustazioni" organizzata dall'Associazione Culturale ArtTurism che propone una visita guidata al vicolo tra i più stretti d'Europa ed alla chiesa di Santa Maria di Porta Santa, degustazione finaledi pane e pomodoro all'extravergine.Il ricco calendario di iniziative si conclude sabato 1 settembre presso la, a partire dalle ore 19.00, con "Aria in Masseria", iniziativa che rientra nella più ampia manifestazione regionale e che ha l'obiettivo di incentivare l'acquisto di prodotti a km 0 certificati dal marchio di qualità della regione Puglia. Circondati da splendidi ulivi secolari, profumi e atmosfere tipiche della ruralità nostrana, nel pomeriggio dalle ore 19:00, i bambini potranno divertirsi assistendo allo spettacolo della Rapa Gigante e partecipando al suo fantastico laboratorio, mentre gli adulti potranno visitare l'azienda, conoscere i suoi prodotti ed i processi di produzione dell'olio accompagnati da vari momenti di teatro che parlano di storie legate alla tradizione. La serata si concluderà con dei ballerini di pizzica ed una "Cena a km 0". Alle 22 dj set.Oli extravergine d'oliva e prodotti in degustazione di alcune iniziative sono offerti dalle aziende Agrolio e Oliveti d'Italia. La responsabilità e l'organizzazione degli eventi inseriti nel programma è delle singole aziende.