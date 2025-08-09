Sogni nelle notti di mezza estate: la settimana di Ferragosto si accende di eventi

Entrano nel vivo gli appuntamenti inseriti nel programma "Sogni nelle notti di mezza estate", nella settimana più attesa dell'estate, quella a cavallo con il Ferragosto: dall'8 al 16 agosto una pioggia di eventi sotto le stelle vi aspetta per allietare le vostre serate!



Una proposta di iniziative tra cui scegliere che si terranno nei comuni di Minervino Murge, Trani, Canosa di Puglia e Corato, tra le più disparate, ce n'è per tutti i gusti…a partire da quello dell'extravergine di oliva!



A cominciare da venerdì 8 agosto nella suggestiva location del Beveroni Jazzin' Club, nel borgo incantato di Minervino Murge, dalle ore 21:30, il balcone delle Puglie apre le sue porte alla musica di "Lorenza Marmo e la sua band" con un'ampia proposta gastronomica, tra cui gli EVO&PIZZA creati ad hoc per la manifestazione.



Sabato 9 agosto, sempre nella cornice di Minervino Murge, la cooperativa DROMOS.IT organizza, dalle ore 18.30, "Tesori di pietra e panzerotti": visita Grotta di San Michele, Visita Chiesa Madonna della Croce, Laboratorio panzerotti "Fritto e mangiato".



Immancabile l'appuntamento sabato 9 e domenica 10 agosto con "Calice di San Lorenzo" a Trani, dove la Strada dell'Olio sarà presente con uno spazio dedicato a degustazioni di olio extravergine di oliva e panzanella pugliese preparata.



Domenica 10 agosto la "Masseria Torre di Nebbia" vi attende per un Aperitivo al tramonto con live show: Alberto Di Leone alla tromba, Antonio Laviero al pianoforte, Antonello Losacco al contrabbasso, Cesare Pastanella alle percussioni.



Martedì 12 agosto, nella scenografica masseria "Terre di Traiano", l'unica con annesso "Museo dell'Olio", dalle ore 19:00 sarà possibile ammirare i colori del tramonto con musica dal vivo della band Lereni Music e "Aperitivo E.V.O.", a seguire cena sotto le stelle.



Entriamo nella fervida settimana a cavallo con il Ferragosto, venerdì 15 agosto, a Corato, Masseria "Torre di Nebbia" organizza, dalle ore 20.30, "Voci di Stelle: una Notte di Emozioni", cena sotto le stelle con spettacolo musicale a cura di Ida Alma.



Gli appuntamenti proseguono Sabato 16 agosto a ritmo di walking tour con "A Spasso nel Tempo", l'itinerario millenario proposto dalla Fondazione Archeologica Canosina con la Tango Renato, che dalle ore 19 a suon di passi farà scoprire oltre duemila anni di storia attraversando Canusium. Partenza dal Parco archeologico di San Giovanni. Degustazione finale di olio extravergine di oliva.



Durante tutto il periodo della manifestazione sarà possibile anche usufruire di Evo Menù, Evo&Pizza e EvoCocktail. Per visionare il programma completo degli appuntamenti è possibile scaricare la locandina allegata. Eventuali aggiornamenti, anche con nuove iniziative, verranno comunicati attraverso i canali social e sito web.



Si ricorda inoltre la possibilità di partecipare al CONCORSO FOTOGRAFICO "Scatti d'Olio". In premio smart box, pranzi e cene nei migliori ristoranti, prodotti tipici locali. E' possibile partecipare al concorso gratuitamente inviando la/e foto a: comunicazione@stradaoliocasteldelmonte.it o alla pagina Fb Strada dell'olio Extravergine Castel del Monte. Le foto devono valorizzare l'extravergine, la sua pianta, i suoi frutti, le sue declinazioni in cucina ed il patrimonio artistico-culturale dei territori della Strada dell'Olio Extravergine Castel del Monte. Scatta dove vuoi. Consulta il regolamento alla pagina Fb ufficiale o visita il sito www.stradaoliocasteldelmonte.it. Il concorso è organizzato in collaborazione con ArtTurism.



La responsabilità e l'organizzazione degli eventi inseriti nel programma è delle singole aziende.



Per info contattare l'Associazione Strada dell'Olio Extravergine Castel del Monte, email: comunicazione@stradaoliocasteldelmonte.it, referente iniziativa Angela Ciciriello 392/6948919. Sul sito www.stradaoliocasteldelmonte.it è disponibile il programma degli appuntamenti oltre che sul canale Facebook alla pagina Strada dell'olio Extravergine Castel del Monte