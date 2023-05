Sold out per la cena delle stelle di stasera a Casa Sgarra

Un'ora. È trascorsa solo un'ora dall'annuncio sui social della cena firmata Felice Sgarra di Casa Sgarra e Stefano Di Gennaro di Quintessenza, i due chef stellati Michelin che magnificano Trani, una delle città più gourmand di Puglia, che è andata sold out. L'olimpo dei giacimenti gastronomici pugliesi da conservare e valorizzare e dove provare vere e proprie esperienze palatali sarà il palcoscenico privilegiato per una delle maison più prestigiose dello champagne.

L'appuntamento con il grande cibo identitario, a cavallo tra tradizione e futuro, è per stasera 22 maggio alle ore 20,30 a Casa Sgarra sul Lungomare Cristoforo Colombo.

L'andriese Felice Sgarra, assieme ai suoi fratelli, accoglierà nel tempio del buon cibo il suo omologo stellato tranese Stefano Di Gennaro.

I cinque sensi saranno solleticati da una cena di stelle, quelle di due maestri dell'alta cucina. Eccellenze che non hanno bisogno di presentazioni.

L'iniziativa rientra nei 'Krug events' di Krug x Puglia: una serie di degustazioni, aperitivi e cene che si svolgono per tutto il mese di maggio all'interno dei più esclusivi ristoranti, enoteche e lounge bar, nei quali è possibile degustare la pienezza degli aromi e la freschezza delle fragranze delle migliori cuvée Krug. Da Polignano a mare a Savelletri passando per Trani, appunto, con ben tre insegne rappresentate: Casa Sgarra, Quintessenza e Ognissanti, segno che la città vale la sosta per il prestigio qualitativo offerto sia nei menu che nel servizio. Durante Krug x Puglia, verrà inoltre celebrato l'ingrediente chiave della Maison per il 2023: il limone. Menù dedicati e creativi piatti a base di limone esalteranno l'abbinamento con lo champagne Krug, in particolar modo Krug Grande Cuvée e Krug Rosé, creando un connubio che delizierà il palato per un'esperienza di degustazione senza precedenti. (Fonte www.krug.com/it/krug-stories/krug-x-puglia).

Lo conferma, qualora ve ne fosse bisogno, il menu a quattro mani di Sgarra e Di Gennaro di eccelsa fantasia e maestria, impegnati da sempre nella ricerca febbrile di elaborazioni di antiche tradizioni e sapori della loro terra e del mare, da custodire e tutelare con un amore generoso e commovente. Insigniti entrambi, per l'impegno e la dedizione, del maggior riconoscimento per uno chef, l'ambito macaron della Guida Michelin, Felice Sgarra e Stefano Di Gennaro sono infatti nella bibbia della ristorazione rispettivamente dal 2013 e dal 2016. L'innato richiamo alle radici ha permesso di costruire nell'incanto della città di Trani due grandi ristoranti che, con la professionalità dei due fratelli Riccardo e Roberto per Casa Sgarra (una storia di famiglia), e con quella dei fratelli Domenico, Saverio e Alessandro per Quintessenza, abbina le originali e sublimi creazioni alla scelta di eccellenti etichette.

Nell'appuntamento con il gusto e le bollicine di "Stelle & Champagne", il sapere di Felice Sgarra si fonde all'arte di Stefano Di Gennaro nella sontuosa cena a quattro mani di stasera 22 maggio, alle 20.30, allestita nell'elegante cornice di Casa Sgarra. Dalle entrée alla piccola pasticceria sarà un crescendo rossiniano: Ostrica con granita al gin di Felice Sgarra, Panino salmone e limone, cialda di zafferano e acciughe di Stefano di Gennaro apriranno le danze. Poi il piatto iconico dell'Insalata da Amare con crostacei crudi e sashimi in crème fraîche e limone femminiello in osmosi di Felice Sgarra abbinato al Krug Grande Cuvée 171ème Édition, per passare ai Ravioli di mandorla, brodo affumicato, limone e gambero bianco di Stefano di Gennaro con Krug Grande Cuvée 170ème Édition; la Triglia in sandwich, carote bruciate e crunch di Felice Sgarra con il Krug Rosé 27ème Édition, e poi ancora Caffè, caramello salato e limone di Stefano di Gennaro abbinato al Krug Grande Cuvée 161ème Édition.

Sapori ad alta quota che vantano il merito di abbattere la tradizionale barriera delle rivalità tra i maestri dell'alta cucina, chiamandoli ad un concerto di estro e raffinata ricerca, alchimia di sapori e nuove vie del palato con visioni future e prospettive attrattive per la città.

A sottolineare questa capacità sinergica, in funzione della crescita di un intero territorio, il sindaco della città di Trani Amedeo Bottaro. «Siamo orgogliosi - commenta il primo cittadino - che Trani sia cresciuta in maniera così esponenziale dal punto di vista dei ristoranti stellati e più in generale della ristorazione di qualità, componente non trascurabile per una città che ambisce sempre più a consolidare la sua posizione turistica, richiamando visitatori dall'Italia e dall'estero, sia per le bellezze storico-architettoniche ma anche per il buon vivere e il buon cibo. Siamo convinti -conclude Bottaro - che queste iniziative accrescano il prestigio della città che saprà senz'altro incantare gli avventori sia dal punto di vista estetico sia dal punto di vista culinario».