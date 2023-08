Solidale e interculturale, il 27 Agosto in piazza Mazzini si festeggia il valore della diversità

Il giorno 27 Agosto, saranno ospiti della grande tavolata della "Festa dei Popoli" anche le famiglie supportate dal progetto "Solidarity Coin - la moneta del tempo dedicato al prossimo". La "Festa dei Popoli" è uno dei diversi eventi inseriti nel Festival delle Politiche giovanili che animerà il centro storico della città di Trani nei giorni 27 e 28 Agosto I volontari-beneficiari, saranno impegnati nelle attività di allestimento e supporto alla festa, e infine si occuperanno del recupero e distribuzione del cibo eccedente. Da alcuni mesi diverse persone in carico ai servizi sociali, insieme alle associazioni del territorio offrono il loro tempo in attività di volontariato finalizzate alla produzione, distribuzione ed autoproduzione di alimenti, ricevendo in cambio beni e servizi.Solidarity Coin è un sistema che si basa sulla reciprocità dell'aiuto come leva per il miglioramento delle condizioni psicofisiche di chi si trova in uno stato di fragilità, in una società che tende a indicare la povertà come una colpa del singolo e non come un problema di una sistema sempre più competitivo e diseguale.Il progetto "Solidarity Coin" è promosso dall'Ufficio di Piano di Zona diretto dal dott. Sandro Attolico con gli assessorati alle politiche sociali dei comuni di Trani e Bisceglie nelle persone di Alessandra Rondinone e Roberta Rigante e rientra tra i progetti di rafforzamento delle reti locali per il contrasto agli sprechi alimentari e farmaceutici e il recupero delle eccedenze, in attuazione della l.r. n. 13/2017,