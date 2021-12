Solidarietà a don Enzo: il messaggio della Confesercenti

Ancora messaggi di solidarietà nei confronti di don Enzo de Ceglie: "La Confesercenti Trani, a nome dell'intera presidenza della Confesercenti Bat, si stringe a don Enzo De Ceglie, parroco della chiesa degli Angeli Custodi di Trani, per il gesto di violenza subito da parte di un ragazzino.Un gesto che va approfondito, come ha dichiarato don Enzo, dietro cui si cela un messaggio di aiuto e di malessere sociale.Un'azione che, se presa e corretta in tempo, può rendere il ragazzo di oggi, un uomo "migliore" domani. La società ha sempre bisogno di cambiare, e di evolversi…in meglio".