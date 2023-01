Sottovia ancora chiuso: traffico congestionato su via Corato verso il centro di Trani

Continua a piovere, e ovviamente la situazione nel sottovia di Pozzopiano che ieri sera si è completamente allagato rendendo necessario l'intervento di un carro attrezzi per liberare due auto rimaste intrappolate, non è mutata, anzi, sta creando non pochi problemi alla circolazione.Il sottovia di Pozzopiano è ancora chiuso dunque, di conseguenza si è formata una notevole congestione del traffico che procede a passo d'uomo su via Corato in direzione Trani centro.