Spiagge e fondali puliti di Legambiente, ecco il contributo della Baldassarre

Scenario di primavera, ma non troppo viste le nuvole, passione ambientalista, desiderio di rendersi utili per la comunità. Ed ecco il contributo della scuola Baldassarre, diretta da Marco Galiano, da sempre vicino, a sua volta, alle problematiche ambientaliste, con una classe, la prima H, guidata per l'occasione dalla sua prof di scienze, Maria Teresa Panaro. Siamo a Boccadoro, area protetta e rivalutata negli ultimi anni ed evento più propizio per manifestare la propria sensibilità, da parte degli alunni, non poteva esserci: Spiagge e Fondali puliti, manifestazione annuale voluta da Legambiente, che, in questa occasione, ha visto i ragazzi della Baldassarre all'opera con la piantumazione di una tamerice "adottata" dalla classe. I ragazzi hanno aderito con entusiasmo all'iniziativa assecondando quello spirito e quella volontà che li configurano sin da oggi, in vista del futuro, come cittadini attivi per un domani più sostenibile.