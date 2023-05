Spiagge e Fondali Puliti: sabato e domenica clean-up presso la spiaggia della Vasca di Boccadoro

Torna la storica campagna nazionale di Legambiente "Spiagge e Fondali Puliti", dedicata alla tutela dei nostri mari.In tale frangente il circolo Legambiente di Trani organizza due clean-up presso la Vasca di Boccadoro:- Sabato 13 maggio, dalle ore 8.45, in collaborazione con la scuola secondaria di primo grado "Baldassarre", con ulteriore piantumazione di una tamerice nell'area circostante la Vasca;- Domenica 14 maggio, dalle ore 9.00, il clean-up della costa vedrà coinvolte le associazioni Legambiente Trani, Legambiente Corato, Legambiente Andria, Associazione Delfino Blu, Amici del Mare, Boaonda, il Colore degli Anni, Tummà e 3Place Andria.Il lavoro di rete assume un ruolo fondamentale per la riappropriazione degli spazi pubblici e per la tutela di aree di pregio."La zona umida di Boccadoro-Ariscianne è un'area di notevole pregio naturalistico, paesaggistico, storico e archeologico - si legge in una nota del circolo tranese di Legambiente - nonché fondamentale corridoio ecologico per specie stanziali e migratorie, caratterizzata anche dalla presenza di risalenti e tipiche colture agricole. L'area è da anni volontariamente curata da numerose associazioni e da cittadini che continuano quotidianamente ad operarsi per la sua valorizzazione.Le attività sono aperte a tutta la cittadinanza: "Unisciti a noi e fai la differenza!"