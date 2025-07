Sport, musica e street food: a Trani arriva South Vibes

Il 19 e 20 luglio, dalle 9:00 a 00:00, il suggestivo Porto di Trani sarà il palcoscenico della prima edizione di South Vibes, un evento unico nel suo genere che promette di fondere sport, musica e sapori in un'atmosfera tutta pugliese.Protagonista assoluto sarà il Cross-Training a cielo aperto, con una competizione mozzafiato che vedrà sfidarsi 120 atleti provenienti da tutta Italia, sotto l'occhio attento di un team di giudici professionisti del settore. Due giornate intense di performance, energia e divertimento, con la proclamazione dei vincitori prevista a conclusione dell'evento (domenica 20 luglio, dalle 18:30). La gara si terrà sabato 19 luglio, dalle 9 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 22, e domenica 20 luglio, dalle 9 alle 14 e dalle 16:30 alle 18.Ma South Vibes non è solo gara: è anche spettacolo, intrattenimento e street food. Il pubblico potrà assistere gratuitamente alla competizione e godersi un'area food dedicata, dove i sapori del Sud faranno da protagonisti: dagli iconici spaghetti all'Assassina, ai panini con Pulled Pork, accompagnati da vino e birra selezionati. A rendere l'evento ancora più coinvolgente ci penserà Dj Astro, con le sue selezioni musicali live per tutta la durata di South Vibes. South Vibes è un appuntamento Made in Sud che celebra lo sport, la musica e il buon cibo, offrendo un'occasione imperdibile per vivere il meglio dell'estate pugliese in riva al mare.L'iniziativa è sostenuta economicamente dal Comune di Trani, che conferma ancora una volta il proprio impegno nella promozione di eventi sportivi e culturali di alto livello. Appuntamento, dunque, a sabato 19 e domenica 20 luglio, sul Porto di Trani (Largo Pastore), dalle 9:00 a 00:00.