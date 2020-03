Spostamenti consentiti per le persone con gravi disabilità: l'appello di Donato Grande

«Senza alcuna tipo di polemica, vorrei fare un appello al presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, al direttore alla Sanità Vito Montanaro, all'assessore regionale al Welfare Salvatore Ruggeri e a tutti i Direttori Generali delle Asl pugliesi». A farsi avanti è il cittadino tranese Donato Grande. «Considerata la chiusura dei centri diurni per persone con disabilità grave su tutto il territorio pugliese, per prevenire il contagio da Sars Covid 2 - ha spiegato - chiedo che venga adottata la stessa o similare delibera della Regione Lombardia.La delibera a cui fa riferimento Donato consente a chi abbia gravi disabilità intellettive, grave disturbo dello spettro autistico e patologie psichiatriche a elevata necessità di supporto, di poter, previa autorizzazione da parte dell'ente competente, di eseguire nel corso della giornata delle brevi passeggiate accompagnate, fermo restando il pieno rispetto delle normative di sicurezza anti contagio: utilizzo dei DPI e mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro al fine di garantire una maggior prevenzione e gestione delle crisi comportamentali connesse alla loro disabilità.«Auspico, che venga accolta questa proposta o sostegni similari, al fine di donare un po' di sollievo e di umanità a queste persone e alle proprie famiglie che da sempre vivono situazioni di emergenza e difficoltà. Auspico inoltre, un sostegno in tal senso da parte del Garante regionale con disabilità, Pino Tulipani, e delle associazioni che operano in questo settore». Così ha concluso il tranese Donato Grande.