Spostate le sezioni elettorali 17, 18 e 19 per lavori al plesso Pertini

Le operazioni di voto si svolgeranno presso la scuola primaria Beltrani

Trani - domenica 23 novembre 2025 10.03
A causa di lavori di manutenzione straordinaria, il plesso scolastico Pertini di via Pozzo Piano è inutilizzabile per le operazioni di voto.

E' stato pertanto stabilito lo spostamento delle sezioni elettorali 17, 18 e 19 presso la scuola primaria "G. Beltrani" in via Giorgio La Pira 6. Gli elettori iscritti nelle sezioni 17, 18 e 19 dovranno recarsi al voto nella nuova ubicazione.
  • Scuola
