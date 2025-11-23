Spostate le sezioni elettorali 17, 18 e 19 per lavori al plesso Pertini

Trani - domenica 23 novembre 2025
A causa di lavori di manutenzione straordinaria, il plesso scolastico Pertini di via Pozzo Piano è inutilizzabile per le operazioni di voto.
E' stato pertanto stabilito lo spostamento delle sezioni elettorali 17, 18 e 19 presso la scuola primaria "G. Beltrani" in via Giorgio La Pira 6. Gli elettori iscritti nelle sezioni 17, 18 e 19 dovranno recarsi al voto nella nuova ubicazione.
