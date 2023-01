Squadra di giovinastri in...azione tra il campo Povia e la scuola media Bovio

Vandali ancora in azione, anzi proprio "giovinastri", come abbiamo scritto nel titolo.Per l'ennesima volta la scuola media Bovio e il vicino campetto di calcio in erba sintetica "Povia" sono l'oggetto del solito scempio e delle solite bravate di una gioventù che non trova di meglio da fare che deturpare, rovinare, distruggere per il semplice gusto di farlo.Questo materiale scolastico disseminato sull'erba sintetica di un luogo che dovrebbe essere di gioco, svago, condivisione, rubato da un luogo che rappresenta lo studio e la formazione delle giovani generazioni appare nuovamente come una beffa e uno scempio alla comunità e soprattutto a se stessi, ai giovani che dimostrano di non essere capaci di affrontare la propria esistenza."Giovani dal comportamento incivile, prepotente, il rispettoso e violento". Giovinastri, appunto. Trovare i modi di riempire questi vuoti nella gioventù nella comunità dovrebbe essere una priorità assoluta.