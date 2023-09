Squisita cortesia: e l'ex Sindaco di Trani ringrazia la Sindaca di Andria per la cortesia dimostrata

"Squisita cortesia. L'altro ieri sono stato al Comune di Andria per la conferenza stampa sull' iniziativa AIL del fitwalking a Castel del Monte di domenica prossima. Dopo qualche ora mi è comparso un messaggio sul telefonino - Scusami se non ho potuto essere presente e salutarti ma ero fuori per un altro impegno. Era la sindaca Giovanna Bruno. Ora, pur tenendo conto che non c' è niente di più normale dei molteplici impegni contemporanei di un Sindaco, che I' avv. Giovanna Bruno è una ragazza gentile ed educata di suo, che ho sempre davvero apprezzato l' amicizia che gli andriesi mi dimostrano in ogni occasione, sono rimasto piacevolmente sorpreso da questo gesto di attenzione. Tanto più gradito se penso che a Trani, sul cui Municipio praticamente non metto piede da quando non sono più Sindaco (e sono passati ben undici anni), una cosa del genere non è accaduta e non sarebbe accaduta mai. P.S. Per chi non ci avesse fatto caso in, (anche) la sindaca Giovanna Bruno ed io non la pensiamo uguale politicamente".

Un simpatico siparietto via post quello nato a margine della conferenza stampa sulla prossima gara in programma dell'AIL Bat a Castel del Monte, tra l'ex Sindaco di Trani, Giuseppe Tarantini, medico ematologo ed attuale primario del reparto di Ematologia del "Dimiccoli" di Barletta - grande sportivo e sostenitore di numerosi eventi amatoriali - e la Sindaca di Andria Giovanna Bruno.