Servizio di emergenza del 118, non più in mano a terzi ma gestito dall'Asl

Con la delibera n.926 del 15.07.2022 le 18 postazioni del 118, attualmente gestite mediante convenzione con associazioni del terzo settore, vengono affidate in house providing alla società in house Sanitaservice. Le Linee Guida Regionali per le società in house consentono inoltre di avvalersi della clausola sociale quando, come in questo caso, si procede ad internalizzare un servizio affidato finora a terzi.La Sanitaservice ASL BT S.r.l. dovrà ora attivare le procedure di reclutamento finalizzate all'assunzione del personale e dovrà completare le procedure e le attività di subentro nella gestione del 118, tenuto conto dell'obbligo di continuità del delicato ed essenziale servizio, applicando la "clausola sociale" nell'arruolamento del personale, come sancito negli atti di indirizzo. Dovrà, quindi, attivare le procedure per l'acquisizione dei mezzi necessari all'espletamento del servizio di trasporto sanitario di emergenza urgenza.Nel caso in cui, applicando la clausola sociale, l'organico assorbito non fosse quantitativamente sufficiente a garantire il corretto svolgimento del servizio stesso, la Società in house potrà esperire apposite procedure di reclutamento del personale, valorizzando le specifiche esperienze maturate a diverso titolo nell'ambito del servizio internalizzato. Sanitaservice ridefinirà l'assetto organizzativo in relazione all'espletamento del nuovo servizio, assetto sul quale l'Asl Bt eserciterà la sua attività di controllo."Con questa delibera avviamo il percorso di internalizzazione delle 18 postazioni del 118, attualmente gestite dalle associazioni di volontariato – commenta la DG Asl Bt Tiziana Dimatteo - che consentirà l'assunzione degli autisti di ambulanza alle dipendenze della Sanitaservice per dare continuità ad un servizio così importante e fondamentale. Riteniamo sia doveroso consentire di valorizzare le professionalità maturate in questi anni, salvaguardando la forza lavoro degli autisti di ambulanza delle postazioni 118 del territorio dell'Asl Bt così come richiesto più volte dai sindacati con i quali c'è stata una proficua interlocuzione che, si auspica, possa proseguire anche su altre problematiche".