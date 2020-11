Sta per arrivare a Trani Dorado Padel, spazio di sport e divertimento

Sorgerà presto a Trani, precisamente su via Andria al km 1.300, uno spazio tutto dedicato a una nuova disciplina sportiva molto amata e divertente: il padel. Conosciuto anche nella variante del padel tennis, si tratta di una tipologia di sport di derivazione tennistica, ma più semplice e leggera rispetto al tennis tradizionale.Il padel è lo sport con il trend di crescita più rapido al mondo. In Europa i giocatori sono più di 8 milioni e in Italia sta ormai spopolando tra ex calciatori e atleti di ogni genere. Inizialmente si è sviluppato come una moda, adesso è una realtà.«Il nostro obiettivo – spiegano i fondatori di Dorado Padel - è quello di diventare il punto di riferimento del padel nel nord barese, dando vita anche ad un'Accademia dedicata ai più piccoli per poter avvicinare a questo sport i bambini di tutte le età. Inizialmente partiremo con 6 campi coperti e scoperti, ma il nostro obiettivo è di arrivare ad averne oltre il doppio. Crediamo fortemente nel carattere ludico di questa disciplina e per questo stiamo già lavorando ad un calendario di eventi divertenti e iniziative speciali».