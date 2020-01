Stagione teatrale, oggi in scena "Il problema" della Fondazione Sipario Toscana

Al via oggi la stagione teatrale 2020 del Comune di Trani in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, che si prefigge di portare le lacerazioni della società a teatro, in modo che spettatore e tutti possano riflettere, ancora, perché non è mai abbastanza. Il primo spettacolo è in programma alle ore 21, al Cine Teatro.Nunzia Antonino, Michele Cipriani, Franco Ferrante, Paola Fresa, con la collaborazione alla creazione collettiva Christian Di Domenico, con il sostegno di U.P.I.P.A. (Unione Provinciale Istituzioni Per l'Assistenza–Trento) TRAC centro di residenza pugliese - teatro comunale di Novoli, portano in scena con Fondazione Sipario Toscana: Il problema.SCHEDA DELLO SPETTACOLOFondazione Sipario Toscanacon Nunzia Antonino, Michele Cipriani, Franco Ferrante, Paola FresaIL PROBLEMAcollaborazione alla creazione collettiva Christian Di Domenico / scene e costumi Federica Parolini / luci Paolo Casati / con il sostegno di U.P.I.P.A. (Unione Provinciale Istituzioni Per l'Assistenza –Trento) TRAC centro di residenza pugliese - teatro comunale di Novoli / si ringrazia Teatro Stabile di Bolzano di PAOLA FRESA.In un interno domestico, Padre, Madre e Figlia si trovano a dover affrontare un problema: la malattia incurabile che colpisce il Padre. Il testo è costruito come una sequenza ininterrotta di accadimenti, dove la narrazione è affidata all'esclusiva rappresentazione dei fatti. Nel precipizio della memoria che è la sindrome di Alzheimer, la scrittura non risparmia ai suoi personaggi continui inciampi tragicomici. La casa diventa, scena dopo scena, immagine claustrofobica della malattia, e i contatti con il mondo al di fuori, rappresentati dai tre personaggi esterni al nucleo familiare, non fanno altro che stringere il cerchio intorno ai tre protagonisti. Così, in una corsa contro il tempo, tra rifiuto del "Problema" e silenziosa resistenza al dolore, tra vagabondaggi notturni e mancati riconoscimenti, nel sovrapporsi di passato e presente, dove il confine fra realtà e immaginazione diventa labile, Madre e Figlia si ritroveranno unite nell'impresa di trattenere il ricordo di sé nella mente del Padre.