Stasera l'ultima puntata della prima serie di Suonart: piazza della Repubblica

Anche le prossime puntate avranno come protagonisti DJ celebri sul territorio, entusiasti all'idea di prestare la propria notorietà per presentare le bellezze di Trani. Il riscontro positivo del progetto ha indotto gli organizzatori a strutturare un programma di diffusione del progetto sull'intero territorio pugliese.



È da sottolineare quanto gli imprenditori tranesi pur in un periodo di profonda crisi abbiano creduto fortemente nel progetto volendo lo sostenere è permettendo a Suonart di essere realizzato con service e mezzi tecnici di eccellenza.



Fondamentali per la riuscita del progetto le scenografie con luci ed effetti speciali sulle postazioni della J sound di Jonathan Giannella e le riprese dall'alto con drone di Luciano Zitoli.

Alle 21 di stasera in esclusiva su Traniviva l'ultima puntata di questa prima serie di Suonart.Il riscontro di visualizzazioni ha indotto l'ideatore di Suonart Mimmo Laurora e la sua equipe di lavoro a proseguire il progetto in altri luoghi di interesse storico e artistico di Trani.Le location individuate con Andrea Moselli, guida e studioso tranese che ha introdotto con storie affascinanti sui luoghi in ogni puntata , saranno il quartiere ebraico e piazza Scolanova, il Monastero di colonna la cassarmonica di Trani