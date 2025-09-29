Statuti Marittimi. <span>Foto Ida Vinella</span>
Statuti Marittimi. Foto Ida Vinella
Politica

Statuti Marittimi a Piazzetta Marechiaro, si accelera per la riqualificazione

Un atto dirigenziale definisce il gruppo di lavoro che si occuperà dell'installazione delle 5 tavole degli Ordinamenta Maris. Un passo avanti per l'opera

Trani - lunedì 29 settembre 2025 19.39
Accelera l'iter per la riqualificazione di Piazzetta Marechiaro, destinata a ospitare le copie delle cinque tavole degli Ordinamenta Maris, gli storici Statuti Marittimi di Trani. Con una determina dirigenziale pubblicata oggi sull'Albo Pretorio, il Comune ha ufficializzato il team che guiderà il progetto, un passaggio amministrativo fondamentale per dare il via alle fasi operative.

L'atto, firmato dal dirigente Luigi Puzziferri, conferma la nomina del geometra Nicola Valenziano come Responsabile Unico del Procedimento (RUP), che avrà anche compiti di progettista e direttore dei lavori. La determina modifica inoltre la composizione del gruppo di lavoro, ora formato dalla dott.ssa Donatella D'Ursi per il supporto amministrativo e dall'arch. Teresa Dello Russo, che si occuperà della progettazione delle teche espositive.

Questa formalizzazione si è resa necessaria a seguito di variazioni nel personale dell'area Lavori Pubblici e permette ora di procedere con l'attuazione dell'intervento. Il progetto, approvato nel 2022, prevede la sistemazione della piazzetta con la piantumazione di nuovi arbusti e, soprattutto, l'installazione delle cinque tavole che celebrano uno dei capitoli più importanti della storia marinara della città, riqualificando un'area di pregio.
AREA LL.PP. MANUTENZIONE ED IMPIANTI TECNOLOGICIAREA LL.PP. MANUTENZIONE ED IMPIANTI TECNOLOGICI
  • 950° Ordinamenta Maris
Altri contenuti a tema
Traniagogò, Tif e Ordinamenta Maris: un'estate da incorniciare Associazioni Traniagogò, Tif e Ordinamenta Maris: un'estate da incorniciare Positivo il bilancio di Confcommercio e Confesercenti Trani: +15% il fatturato nel centro storico
Annullo filatelico speciale per gli Ordinamenta Maris di Trani Eventi e cultura Annullo filatelico speciale per gli Ordinamenta Maris di Trani Venerdì s'inaugura anche la mostra dei lavori scolastici sul tema degli Statuti
Inaugura nel Castello di Trani la mostra della Marina Militare Eventi e cultura Inaugura nel Castello di Trani la mostra della Marina Militare Fino al 18 settembre esposti modelli statici di navi, sommergibili, aerei ed elicotteri
Il bassorilievo degli Statuti Marittimi torna in piazza Quercia Eventi e cultura Il bassorilievo degli Statuti Marittimi torna in piazza Quercia Martedì l'inaugurazione con il concerto della Fanfara
Trani, il porto e il mare: in mostra la nostra storia Eventi e cultura Trani, il porto e il mare: in mostra la nostra storia Visitabile fino a domenica l’esposizione di Obiettivo Trani
Statuti marittimi, bandito il concorso per gli architetti Vita di città Statuti marittimi, bandito il concorso per gli architetti Budget da 35mila euro. Al primo classificato ne vanno 5.000
Omaggio agli Statuti marittimi, investimento da 170mila euro Turismo Omaggio agli Statuti marittimi, investimento da 170mila euro Presentato il cartellone, eventi da maggio a novembre
Modellismo, si cercano navi e velieri per una mostra Associazioni Modellismo, si cercano navi e velieri per una mostra Iniziativa di Obiettivo Trani per i 950 anni dalla promulgazione degli Statuti marittimi
Cimitero di Trani, il gestore fa chiarezza: "Nessuna interruzione dell'acqua né canoni in arrivo "
29 settembre 2025 Cimitero di Trani, il gestore fa chiarezza: "Nessuna interruzione dell'acqua né canoni in arrivo"
“Farmaci. Luci e ombre”: presentato a Trani il libro di Silvio Garattini
29 settembre 2025 “Farmaci. Luci e ombre”: presentato a Trani il libro di Silvio Garattini
Giornata Europea delle Lingue: alla Baldassarre lezioni ad hoc per aprire mente e cuore
29 settembre 2025 Giornata Europea delle Lingue: alla Baldassarre lezioni ad hoc per aprire mente e cuore
Sulle tracce dei Normanni, Trani incontra la Normandia
29 settembre 2025 Sulle tracce dei Normanni, Trani incontra la Normandia
L’impatto sociale come motore di sviluppo: la Puglia e la nuova frontiera del welfare
29 settembre 2025 L’impatto sociale come motore di sviluppo: la Puglia e la nuova frontiera del welfare
Presentato a Palazzo San Giorgio a Trani “La fioritura dei neuroni” di Michela Matteoli
29 settembre 2025 Presentato a Palazzo San Giorgio a Trani “La fioritura dei neuroni” di Michela Matteoli
Incidente sulla SS16 bis all'altezza di Bisceglie - Andria: traffico rallentato
29 settembre 2025 Incidente sulla SS16 bis all'altezza di Bisceglie - Andria: traffico rallentato
Saluto augurale dell'Arcivescovo in occasione del nuovo anno scolastico
29 settembre 2025 Saluto augurale dell'Arcivescovo in occasione del nuovo anno scolastico
É un Trani inarrestabile, Moscelli: «Ci prendiamo i tre punti, ma serve più cinismo sotto porta»
29 settembre 2025 É un Trani inarrestabile, Moscelli: «Ci prendiamo i tre punti, ma serve più cinismo sotto porta»
18
Trani saluta il Maresciallo Pierino: ultimo giorno in volante per il sovrintendente Pietro Antifora
29 settembre 2025 Trani saluta il Maresciallo Pierino: ultimo giorno in volante per il sovrintendente Pietro Antifora
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.