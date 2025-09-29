Statuti Marittimi a Piazzetta Marechiaro, si accelera per la riqualificazione

AREA LL.PP. MANUTENZIONE ED IMPIANTI TECNOLOGICI AREA LL.PP. MANUTENZIONE ED IMPIANTI TECNOLOGICI

Accelera l'iter per la riqualificazione di Piazzetta Marechiaro, destinata a ospitare le copie delle cinque tavole degli Ordinamenta Maris, gli storici Statuti Marittimi di Trani. Con una determina dirigenziale pubblicata oggi sull'Albo Pretorio, il Comune ha ufficializzato il team che guiderà il progetto, un passaggio amministrativo fondamentale per dare il via alle fasi operative.L'atto, firmato dal dirigente Luigi Puzziferri, conferma la nomina del geometra Nicola Valenziano come Responsabile Unico del Procedimento (RUP), che avrà anche compiti di progettista e direttore dei lavori. La determina modifica inoltre la composizione del gruppo di lavoro, ora formato dalla dott.ssa Donatella D'Ursi per il supporto amministrativo e dall'arch. Teresa Dello Russo, che si occuperà della progettazione delle teche espositive.Questa formalizzazione si è resa necessaria a seguito di variazioni nel personale dell'area Lavori Pubblici e permette ora di procedere con l'attuazione dell'intervento. Il progetto, approvato nel 2022, prevede la sistemazione della piazzetta con la piantumazione di nuovi arbusti e, soprattutto, l'installazione delle cinque tavole che celebrano uno dei capitoli più importanti della storia marinara della città, riqualificando un'area di pregio.