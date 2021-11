Stp, l'appello di Andrea Ferri: "Programmiamo un nuovo futuro"

All'indomani dell'incontro fra i vertici della Stp e le organizzazioni sindacali, convocato dal Prefetto di Bari su richiesta delle stesse segreterie di Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil, Faisa Cisal, Ugl, (per discutere della mancata erogazione del premio di risultato 2019/20; turni e tempi di percorrenza; pianta organica e personale inidoneo; fornitura di divise e dpi; carico di lavoro e mansioni non previste dagli accordi) al termine del quale - come si legge nel verbale - le stesse si sono "dichiarate insoddisfatte" dalle risposte dell'azienda concludendo negativamente il "tentativo di conciliazione", della questione Stp ha parlato il consigliere di Fratelli d'Italia, Andrea Ferri durante la seduta odierna del consiglio comunale di Trani.Intanto è bene ricordare che la Stp è la Società Trasporti provinciale spa nella quale il Comune di Trani detiene il 5% delle quote societarie, l'Amet il 44%, il 12,09% la Provincia Bat e il restante 38,91 la Città Metropolitana di Bari, la cui sede legale è in via Barletta 156 a Trani. Della Società è presidente dal marzo scorso il tranese avv. Maurizio Sasso, Amministratore Delegato la prof.ssa Rosa Pastore e Direttore Amministrativo la dott.ssa Barbara Santeramo.Nel suo intervento Ferri, sottolineando la volontà di non entrare nel merito della richiesta dei dipendenti, ha detto: "Rimango sconcertato dalla mancanza di dialogo con dei nostri dipendenti, nostri concittadini. Perche arrivare ad un braccio di ferro così? Cerchiamo delle vie di dialogo, una interpretazione, cerchiamo di chiudere quelli che sono stati gli impegni e programmiamo un nuovo futuro. Certo bisognerà sentire e far venire incontro entrambe le parti, ma non è sicuramente ignorandole che si creano le condizioni per poter avere un dialogo sereno con le stesse". Ferri, più che della questione del Premio produttività , ha puntato il dito sulla dei mezzi: "I mezzi sono pericolosi. Gli autisti dell'Stp girano con buste di immondizia sui sedili perché sono completamente bagnati. Ma possiamo continuare a ignorare, io non credo che siano solo cose che urtano noi dell'opposizione, comprendo il ruolo della maggiornza, ma cerchiamo di risolvere queste questioni. Ma che immagine è: voi salireste su un taxi con i sedili sfondati? La stessa cosa succede nell'Stp: non può essere un carrozzone pubblico e pertanto va bene. Deve essere un'azienda prestante, ma per essere tale bisogna mettere in atto le condizioni affinchè chi espleta la propria attività deve essere messo nelle condizioni di poterlo fare in sicurezza. Sui pullman salgono tutti, bambini, lavoratori, anziani, su tratte anche extracomunali", sottolineando le condizioni spesso di malfunzionamento dei mezzi (riscaldamento, refrigerazione, umidità). "Poi arrivano società esterne e ci azzerano. Cerchiamo di andare incontro a queste che non sono esigenze del singolo ma sono esigenze aziendali!".