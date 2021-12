Strada per strada, approvato il progetto esecutivo dei lavori

La giunta comunale ha approvato il progetto definitivo- esecutivo, comprensivo di computo metrico, da inviare in Regione nell'ambito del programma regionale Strada per Strada che consentirà all'Ente di beneficiare di un contributo di oltre un milione di euro per la manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità comunale.A fronte di una somma ingente, l'ufficio tecnico comunale ha elaborato una proposta finale che tiene conto nella sua attuazione di arterie strategiche della viabilità cittadina: fra le strade ricomprese via Falcone e via Borsellino, il tratto comunale della ex provinciale per Andria (da via Superga per circa un chilometro, comprensivo della messa in sicurezza della stessa e delle cunette laterali), via Cappuccini, via Papa Giovanni, via Monte d'Alba e via Puccini. Complessivamente l'intervento finanziato dalla Regione consentirà di ripristinare 30000 metri quadrati di carreggiate in bitume della città.Assolutamente considerate anche le richieste pervenute dalla comunità cittadina mediante le sempre attenzionate segnalazioni (si pensi a via Monte d'Alba e via Piracci). Nella progettazione trovano spazio anche interventi di rifacimento di marciapiedi (da nord a sud) e di circa 700 metri quadrati di basolato."L'Amministrazione Bottaro prosegue nella progressiva e costante pianificazione di opere di messa in sicurezza della viabilità cittadina. Questo intervento – sottolinea il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici, Fabrizio Ferrante – ci permetterà di intervenire su strade di lunga estensione garantendo una nuova funzionalità della viabilità. Gli interventi partiranno materialmente con temperature più miti. Abbiamo inoltre comunicato a tutte le società che operano per la realizzazione dei sottoservizi nel territorio comunale di eseguire eventuali lavori di manomissione stradale prima del nostro intervento così da non vanificare quanto stiamo per attuare".Mercoledì 29 dicembre scadono invece i termini della procedura negoziata per ulteriori lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria di alcune sedi stradali (intervento questo finanziato per 200 mila euro con fondi di bilancio comunale). Il progetto, elaborato dalla terza area (Lavori pubblici) prevede il ripristino di alcune carreggiate in conglomerato bituminoso, interventi su strade e marciapiedi e la realizzazione di alcuni attraversamenti pedonali rialzati.Fra le strade oggetto di questo appalto si segnalano via Montegrappa, parte di via Marsala, via Badoglio, via Venezia e parte di corso Vittorio Emanuele.