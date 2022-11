"StradaxStrada" in arrivo anche in via Sant'Annibale Maria di Francia

Proseguono i lavori per la risistemazione e rifacimento dell'asfalto su numerose strade della città, realizzati nell'ambito del programma "StradaxStrada": se in queste ore si sta intervenendo su via Superga, via Papa Giovanni, via Monte d'alba, via Cappuccini, fra qualche giorno i cantieri interesseranno finalmente un'altra arteria importante della viabilità urbana e cioè via Sant'Annibale Maria di Francia. Lo annuncia l'assessore ai Lavori Pubblici Fabrizio Ferrante, il quale sottolinea che al termine di questo calendario di interventi programmati "la città potrà avere una dotazione viaria e stradale sicuramente migliorata rispetto agli ultimi tempi".