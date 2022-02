Strade, approvato il progetto di risistemazione di via Annibale Maria di Francia

La Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo, predisposto dall'Area Lavori Pubblici, per la risistemazione stradale di via Annibale Maria di Francia, in forza di un contributo statale per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano. Il progetto approvato dall'esecutivo ha un importo di 160.000 euro e prevede il rifacimento del tratto ammalorato di via Corato dal semaforo di via Capirro fino alla rotatoria.Nell'ambito delle risorse assegnate dallo Stato nella Finanziaria 2022, unitamente a via Annibale Maria di Francia, sono previsti interventi di risistemazione di altre due strade: la ex provinciale 30 (ora via San Angelo) e la ex provinciale 12 di Altamura (già SP 238) dismesse dalla Provincia BAT nel 2019 in forza della nuova perimetrazione urbana approvata dal Comune di Trani con delibera di Giunta del 2011.Sul fronte delle manutenzioni stradali, si ricorda che il Comune di Trani ha candidato al programma regionale StradaxStrada (1 milione di finanziamento) la risistemazione del tratto ammalorato di competenza comunale della Trani-Andria (da via Superga per circa un chilometro, comprensivo della messa in sicurezza della stessa e delle cunette laterali), via Falcone e via Borsellino, via Cappuccini, via Papa Giovanni, via Monte d'Alba, via Piracci. Complessivamente l'intervento finanziato dalla Regione consentirà di ripristinare 30000 metri quadrati di carreggiate in bitume della città. Nella progettazione trovano spazio anche interventi di rifacimento di marciapiedi (da nord a sud) e di circa 700 metri quadrati di basolato.Nelle prossime settimane avranno inoltre inizio i lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria di ulteriori sedi stradali (intervento finanziato a dicembre scorso per 200 mila euro, con fondi di bilancio comunale). Il progetto, elaborato dall'Area Lavori pubblici, prevede il ripristino di alcune carreggiate in conglomerato bituminoso, interventi su strade e marciapiedi e la realizzazione di alcuni attraversamenti pedonali rialzati. Fra le strade oggetto di questo appalto si segnalano via Montegrappa, parte di via Marsala, via Badoglio, via Venezia e parte di corso Vittorio Emanuele. Da cronoprogramma, i primi lavori riguarderanno i marciapiedi."Stiamo definendo in modo puntuale tutte le tappe della programmazione di quest'anno della viabilità cittadina" spiega il vice sindaco con delega ai lavori pubblici, Fabrizio Ferrante. "In virtù di tutti i provvedimenti adottati daremo corso a manutenzioni stradali straordinarie che riqualificheranno diverse arterie viarie strategiche della nostra città, con significativi benefici in termini di percorribilità e sicurezza".In queste ore, in via d'urgenza, si è provveduto alla messa in sicurezza (mediante colmature) di via Annibale Maria di Francia e di via Falcone.