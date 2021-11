Street Art nel Parco Petrarota: parte il progetto "Petra"

"Approvato dalla Regione Puglia il progetto "Petra": per la prima volta nella nostra città un progetto che guarda al mondo della street art."Nell'ultima conferenza stampa il Sindaco - si legge in una nota di Sinistra Italiana - ha ricordato come questa amministrazione sia quotidianamente impegnata nel reperire finanziamenti che diano alla nostra città un nuovo volto; a quelli già ricordati pochi giorni fa, si aggiunge un altro piccolo tassello che dimostra il lavoro che quest'amministrazione ha fatto durante quest'anno.Ieri è stato approvato dalla Regione Puglia il progetto "Petra", candidato al programma di interventi "Sthar Lab – Street Art" che mette a disposizione sino a 40.000 euro a progetto per promuovere il recupero di beni e luoghi culturali appartenenti ad amministrazioni pubbliche, intesi nella dimensione di patrimonio sociale, civico e culturale, per la creazione di nuovi prodotti e servizi attraverso la sperimentazione di progetti di fruizione innovativa in grado di attivare percorsi culturali di relazione pubblica e collettiva.Nello specifico l'intervento elaborato dal nostro comune è volto alla valorizzazione e riqualificazione di Parco Petrarota, l'area verde adiacente a Villa Bini, attraverso la realizzazione di opere e servizi di street art.Il progetto nasce dal lavoro svolto dal Segretario di Sinistra Italiana (ora consigliere), Luca Morollo, che in questi anni si è confrontato con l'amministrazione per realizzare questo importante progetto sulla street art; tale lavoro, iniziato durante la scorsa amministrazione, è stato portato a termine dall'Assessora alle Culture, Francesca Zitoli e dal lavoro svolto dal tavolo di coprogettazione con gli operatori del settore.Un piccolo ulteriore tassello verso una città più europea e culturale".