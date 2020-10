Struttura pericolante a Villa Bini: area delimitata con nastro segnaletico

La Polizia locale è intervenuta questa mattina a Villa Bini dove si verificati problemi di cedimento di una piccola struttura rurale ubicata nel parco. Il crollo parziale del vecchio immobile sarebbe derivato dalle piogge copiose delle ultime ore. Come visibile dalle foto, infatti, la struttura presenta una vistosa crepa sulla parete laterale e segni di oggettiva instabilità.L'area da non oltrepassare è stata delimitata con nastro segnaletico per motivi di sicurezza dagli agenti della municipale in attesa di provvedimenti dal Comune.