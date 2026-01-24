Villa Bini sotto i riflettori di "Club Giovani Trani"

Villa Bini torna al centro dell'attenzione pubblica a seguito di una segnalazione diffusa dall'associazione giovanile, che nei giorni scorsi ha pubblicato sui propri canali social un video-reportage dedicato alle condizioni del parco cittadino.Nelle immagini vengono documentate diverse criticità dell'area, che formalmente dovrebbe risultare interdetta al pubblico in quanto classificata come zona di cantiere. Le immagini mostrano come le transenne perimetrali, in particolare sul lato opposto all'ingresso principale, risultino divelte e parzialmente crollate, rendendo di fatto possibile l'accesso all'interno della villa. Tale situazione favorirebbe ingressi non autorizzati, circostanza confermata anche da alcune segnalazioni dei residenti.«Le condizioni delle transenne, unite a una sostanziale assenza di sorveglianza, consentono l'accesso all'interno della villa. Il parco viene utilizzato per scopi impropri che possiamo tristemente immaginare, tra cui l'abbandono di rifiuti di varia natura, mentre la vegetazione risulta completamente fuori controllo. Anche in presenza di un cantiere, la manutenzione dovrebbe essere costante: oggi Villa Bini appare profondamente deteriorata e difficilmente riconoscibile», queste le parole del direttivo del Club Giovani Trani.L'associazione, che dichiara di operare con l'obiettivo di tutelare il territorio e valorizzare la partecipazione attiva dei giovani alla vita cittadina, sollecita un intervento di manutenzione per il ripristino dell'area e una maggiore attenzione da parte degli enti competenti, affinché le condizioni del parco non subiscano ulteriori peggioramenti. Nel frattempo, lo stato di abbandono documentato e la presenza ricorrente di rifiuti alimentano le preoccupazioni dei residenti, che segnalano un continuo via vai all'interno della villa. Le immagini diffuse contribuiscono così a riaccendere i riflettori su una delle aree verdi più discusse della città.