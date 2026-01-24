Villa Bini
Villa Bini
Attualità

Villa Bini sotto i riflettori di "Club Giovani Trani"

Un foto-reportage dell’associazione giovanile documenta degrado, accessi non controllati e criticità dell’area verde

Trani - sabato 24 gennaio 2026 6.50
Villa Bini torna al centro dell'attenzione pubblica a seguito di una segnalazione diffusa dall'associazione giovanile Club Giovani Trani, che nei giorni scorsi ha pubblicato sui propri canali social un video-reportage dedicato alle condizioni del parco cittadino.

Nelle immagini vengono documentate diverse criticità dell'area, che formalmente dovrebbe risultare interdetta al pubblico in quanto classificata come zona di cantiere. Le immagini mostrano come le transenne perimetrali, in particolare sul lato opposto all'ingresso principale, risultino divelte e parzialmente crollate, rendendo di fatto possibile l'accesso all'interno della villa. Tale situazione favorirebbe ingressi non autorizzati, circostanza confermata anche da alcune segnalazioni dei residenti.

«Le condizioni delle transenne, unite a una sostanziale assenza di sorveglianza, consentono l'accesso all'interno della villa. Il parco viene utilizzato per scopi impropri che possiamo tristemente immaginare, tra cui l'abbandono di rifiuti di varia natura, mentre la vegetazione risulta completamente fuori controllo. Anche in presenza di un cantiere, la manutenzione dovrebbe essere costante: oggi Villa Bini appare profondamente deteriorata e difficilmente riconoscibile», queste le parole del direttivo del Club Giovani Trani.

L'associazione, che dichiara di operare con l'obiettivo di tutelare il territorio e valorizzare la partecipazione attiva dei giovani alla vita cittadina, sollecita un intervento di manutenzione per il ripristino dell'area e una maggiore attenzione da parte degli enti competenti, affinché le condizioni del parco non subiscano ulteriori peggioramenti. Nel frattempo, lo stato di abbandono documentato e la presenza ricorrente di rifiuti alimentano le preoccupazioni dei residenti, che segnalano un continuo via vai all'interno della villa. Le immagini diffuse contribuiscono così a riaccendere i riflettori su una delle aree verdi più discusse della città.

Villla Bini TraniVillla Bini TraniVillla Bini TraniVillla Bini TraniVillla Bini TraniVillla Bini TraniVillla Bini Trani
  • Villa Bini
Altri contenuti a tema
Villa Bini a Trani: un patrimonio in pericolo tra degrado e abbandono Villa Bini a Trani: un patrimonio in pericolo tra degrado e abbandono L'appello dei residenti alle istituzioni
1 Villa Bini vittima della inciviltà e della insufficiente cura delle Istituzioni Vita di città Villa Bini vittima della inciviltà e della insufficiente cura delle Istituzioni Non trova pace uno dei pochi polmoni verdi in città: inaugurato nel 2012 non si riesce a renderlo vivibile per la comunità
Villa Bini, tra degrado e siringhe di tossicodipendenti: la denuncia di Franco Nugnes Politica Villa Bini, tra degrado e siringhe di tossicodipendenti: la denuncia di Franco Nugnes Il sopralluogo effettuato nei giorni scorsi dal vice segretario di Democrazia Cristiana
2 Il cuore (spezzato) della Città: villa Bini, il parco che non c'è Vita di città Il cuore (spezzato) della Città: villa Bini, il parco che non c'è Inquietante, triste, dolorosa situazione. E i turisti che "tagliano" di là restano allibiti di fronte a un tale degrado
11 “Addio Villa Bini": il degrado continua “Addio Villa Bini": il degrado continua Giunte nuove immagini dello sfacelo del “parco” cittadino
1 Area Lapietra, il parco della vergogna nel cuore della Città Vita di città Area Lapietra, il parco della vergogna nel cuore della Città Fu inaugurato a Trani nel 2012 e sarebbe dovuto essere un gioiellino per la Comunità
Il gruppo Retake in azione per ripulire il parco di Villa Bini Associazioni Il gruppo Retake in azione per ripulire il parco di Villa Bini La partecipazione aperta alla cittadinanza
8 Villa Bini, ridotta a discarica ancora una volta Ambiente Villa Bini, ridotta a discarica ancora una volta Continuano incessanti le segnalazioni dei cittadini per una situazione in stallo
Trani celebra la Giornata Mondiale delle Zone Umide: appuntamento a Boccadoro tra ecologia e sapori del territorio
24 gennaio 2026 Trani celebra la Giornata Mondiale delle Zone Umide: appuntamento a Boccadoro tra ecologia e sapori del territorio
Bufera sulla BAT, il consiglio di De Simone: «Lodispoto segua il mio esempio e lasci la poltrona in attesa dei giudici»
24 gennaio 2026 Bufera sulla BAT, il consiglio di De Simone: «Lodispoto segua il mio esempio e lasci la poltrona in attesa dei giudici»
Beni confiscati alle mafie: a Trani diventano risorsa per la comunità
24 gennaio 2026 Beni confiscati alle mafie: a Trani diventano risorsa per la comunità
Presentata la nuova Giunta della Camera Penale di Trani
23 gennaio 2026 Presentata la nuova Giunta della Camera Penale di Trani
1
PRA a Trani, rischio "incompiuta "? Riserbato incalza l'Amministrazione: «I fondi di Damiani ci sono, ora il Comune trovi subito la sede»
23 gennaio 2026 PRA a Trani, rischio "incompiuta"? Riserbato incalza l'Amministrazione: «I fondi di Damiani ci sono, ora il Comune trovi subito la sede»
Lezioni sul passato per capire il presente: domani in Biblioteca l'Odissea
23 gennaio 2026 Lezioni sul passato per capire il presente: domani in Biblioteca l'Odissea
Soccer Trani-Apricena, Moscelli: «Continuiamo con umiltà. Squalifica? Nessuna novità»
23 gennaio 2026 Soccer Trani-Apricena, Moscelli: «Continuiamo con umiltà. Squalifica? Nessuna novità»
Trani punta alla Bandiera Blu, il Comune approva il Piano di Azione per la Sostenibilità
23 gennaio 2026 Trani punta alla Bandiera Blu, il Comune approva il Piano di Azione per la Sostenibilità
Premiato al Senato l’avv. Nicola Loconte: "Soft Skills, la competenza per fare la differenza "
23 gennaio 2026 Premiato al Senato l’avv. Nicola Loconte: "Soft Skills, la competenza per fare la differenza"
Adhd, a Trani le istituzioni dialogano con le famiglie
23 gennaio 2026 Adhd, a Trani le istituzioni dialogano con le famiglie
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.