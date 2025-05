Villa Bini a Trani: un patrimonio in pericolo tra degrado e abbandono

I cittadini di Trani lanciano un accorato appello alle autorità competenti per affrontare lo stato di degrado in cui versa Villa Bini, situata in via De Robertis, nei pressi del passaggio a livello di via Corato. Un tempo luogo di svago e aggregazione, oggi l'area è diventata simbolo di abbandono e incuria.La vegetazione incolta ha trasformato il parco in un ambiente favorevole alla proliferazione di zecche e pulci, rappresentando un serio rischio per la salute pubblica.Le giostrine, un tempo fonte di gioia per i più piccoli, sono ora rotte e pericolose, mentre la mancanza di sorveglianza ha reso l'area vulnerabile a atti vandalici e comportamenti inappropriati.Nonostante segnalazioni precedenti e iniziative di volontariato, come quelle promosse da un gruppo di Trani, la situazione non mostra segni di miglioramento.Il parco, noto anche come Parco Petrarota, è stato oggetto di progetti di rigenerazione urbana, ma gli interventi concreti tardano ad arrivare, lasciando l'area in uno stato di abbandono crescente.È urgente un intervento da parte delle istituzioni per restituire dignità a Villa Bini, garantendo la sicurezza e il benessere dei cittadini e preservando un patrimonio storico e culturale della città.I residenti chiedono con forza che Villa Bini torni a essere un luogo sicuro, pulito e accogliente per tutti.