Struttura pubblicitaria abusiva, intervento della Polizia locale in via Superga

Polizia Locale di Trani in azione questa mattina in via Superga. Gli agenti, nel corso di un'azione mirata, hanno riscontrato la presenza di alcuni operai intenti a montare una struttura pubblicitaria senza alcun tipo di autorizzazione e titolo edilizio, per altro con l'ausilio di un mezzo parcheggiato con due ruote sul marciapiede.Gli agenti, oltre alla multa ed al sequestro della struttura pubblicitaria, hanno intimato l'immediata rimozione, avvenuta nel giro di poco tempo.Le attività di controllo proseguiranno nelle prossime settimane: l'obiettivo è di limitare, con personale dedicato, il proliferare di cartelloni pubblicitari sul territorio, combattere l'abusivismo e l'inquinamento visivo.