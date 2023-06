Successi e emozioni per la scuola di Angela Bini nel Trofeo Nazionale a Roccaraso

Giugno 2023 carico di emozioni e colori quello che ha visto protagonista la Apd Studio 50 Dance & Skate di Angela Bini. A Roccaraso si è disputato il 2° Trofeo Nazionale FISR "Primi Passi e Giovani Promesse" nella settimana dal giorno 11 al 19. Novecento atleti, provenienti da tutto lo stivale, si sono confrontati in una strepitosa festa del pattinaggio artistico su rotelle in cui ognuno ha potuto esprimere bellezza e unicità. Francesca Merafina, classe 2016, torna a casa con il titolo di vice-campionessa. Ottime le performance delle atlete Martina Ferrara (2016), Melissa Ferrara (2014) e Miranda Dibari (2008) che hanno dimostrato di "tenere duro" su una pista olimpica dall'indiscutibile bellezza e maestosità. La famiglia di tecnici – prof.ssa Angela Bini, Rosalì Verde, Marco Giustino e Federica Mazzilli, si dichiarano soddisfatti e pronti a rimettersi al lavoro per i prossimi appuntamenti sportivi. Le atlete, infatti, sono state decisamente "vincenti", poiché reduci da giorni di maltempo che hanno compromesso molti allenamenti che si svolgono esclusivamente all'esterno, dimostrando, nonostante la giovanissima età, di non arrendersi e volersi mettere in gioco in nome di una passione senza tempo che non vacilla e, stoicamente, percorre sentieri di irrefrenabile risolutezza. Sono stati giorni intensi, suggestivi, in una cornice che ha restituito agli atleti, tutti, il senso profondo insito nei valori dello sport. Condivisione, entusiasmo, determinazione, rispetto…e inclusione. Tutto questo treno in corsa ha fatto tappa, successivamente, a Palazzo Beltrani – il 20 giugno - con "Il Re Leone – Il musical", con la partnership di Città dell'Infanzia, ideato e coreografato da Rosalì Verde. Uno spettacolo straordinario in cui gli allievi della scuola si sono esibiti come veri perfomer tra danza, canto e recitazione. Arte, luce e magia hanno accompagnato istanti indimenticabili in cui "leoni e iene" trascinavano, con sé, sensazioni uniche… e lacrime di commozione: Vanessa Covella, Alice Loporchio, Désirée Francavilla, Nicola Daloiso, Raffaella Moscatelli, Morena Sinisi, Francesca Gagliardi, Giorgia Di Mango, Oriana Marrone, Marco Addario, Vittoria Pierro. Tutto ha raggiunto l'apice di incanto con il gran finale cantato da Rosalì Verde "Spirit" – Beyoncé, che ha permesso di percepire, sulla pelle, tutto il calore delle lande sconfinate fino alla "Rupe dei Re". Gli appuntamenti non finiscono qui. Studio 50 Dance & Skate presenterà "Il Tempo delle Cattedrali – Il Musical", spettacolo di danza e pattinaggio sotto la direzione artistica di Angela Bini e Rosalì Verde, il giorno 27 giugno – 20,30 – presso il Pala Assi – Trani. Special guest il campione Marco Giustino. "Siamo sempre in corsa. Frulliamo idee e intenti… ed è ciò che mi spinge a crederci dal 1980. Sempre qui, sempre per regalare vita ed emozioni" – Angela Bini.