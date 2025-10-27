Successo dei Popolari con Decaro nella BAT

Una folla entusiasta ha accolto la lista provinciale Popolari con Decaro in sostegno di Antonio Decaro candidato Presidente della Regione Puglia, nella presentazione ufficiale svoltasi questa mattina, domenica 26 ottobre, presso la Sala Ricevimenti "La Terrazza" di Barletta. La massiccia partecipazione della cittadinanza dei residenti nella sesta provincia testimonia l'interesse e la fiducia nel progetto politico che si propone di rendere la Puglia più inclusiva e vicina ai cittadini.L'incontro, aperto da Francesco Spina, coordinatore politico della Lista Provinciale Popolari con Decaro , ha visto gli interventi del candidato presidente Antonio Decaro e di autorevoli esponenti regionali come Alessandro Antonio Leoci e l'assessore regionale Giovanni Francesco Stea, promotore della lista.Sono stati presentati i volti, le idee e gli impegni dei candidati della BAT: Lilla Bruno, Enza Di Maggio, Vittoria Sasso, Vito Tupputi e il consigliere regionale con delega al welfare Ruggiero Mennea. I candidati si propongono di rappresentare il territorio con competenza e passione, impegnandosi a dare voce alle esigenze reali della provincia di Barletta-Andria-Trani, includendo in modo particolare le fasce più deboli e gli "ultimi".La loro presenza è un'occasione per la cittadinanza di conoscere da vicino chi si propone come riferimento sul territorio. Nel corso del suo intervento, il Consigliere Regionale Ruggiero Mennea ha posto l'accento sulla necessità di concretezza delle idee e sull'impegno per un welfare che risponda efficacemente ai bisogni."La nostra forza è nell'essere espressione autentica del territorio e nel tradurre le esigenze in soluzioni concrete e realizzabili," ha dichiarato Mennea. "Non servono solo buone intenzioni, ma azioni misurabili e tangibili che migliorino realmente la vita dei cittadini, soprattutto di coloro che hanno più bisogno. Questa lista è un ponte tra le istituzioni e le persone, impegnata a garantire che la voce degli ultimi non solo venga ascoltata, ma si trasformi in politiche attive e concrete."L'iniziativa si inserisce nel percorso di ascolto e partecipazione promosso da Popolari con Decaro per costruire una Puglia dinamica e accogliente.