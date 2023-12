Successo per il giovane dj Marco Terrone al Tour Music Fest 2023

Il primo successo era già stato raggiunto, ovvero di figurare tra gli artisti selezionati per la fase finale delPer il giovanissimo dj andriesesi è aggiunta l'ulteriore soddisfazione di convincere la giuria dell'ultima sfida musicale che si è svolta nella suggestiva cornice della Repubblica di San Marino, all'interno del Tour Music Fest: Music Meeting Festival, riuscendo a conquistare punteggi molto alti nella valutazione conclusiva, piazzandosiDopo la Live Audition, Marco è volato in direttissima per laper la performance dal vivo davanti alla giuria nella categoria Dj.Questa la valutazione finale:"Marco, nonostante la sua giovane età, 14 anni, ha dimostrato una notevole sicurezza in se stesso durante la sua esibizione. Ha iniziato con un'introduzione molto interessante, presentando una selezione musicale che spaziava dall'afro house al tech house, con influenze melodic, in linea con il sound di Keinemusik. Il suo primo mix è stato eccezionale, con una transizione lenta e prolungata che ha coinvolto gli ascoltatori e li ha tenuti sospesi. Nonostante la giovane età, Marco ha dimostrato un ottimo gusto musicale, con una scelta di brani pacata e delicata".Una bella conferma dunque per il giovanissimo dj - già conosciuto in provincia per le sue performance aa Trani – in un contesto di caratura internazionale che potrà sicuramente essere per lui un trampolino di lancio verso altri successi.