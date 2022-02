Sventato un furto di olive in zona San Giovanni dalle Guardie Rurali di Trani

Un cospicuo furto di olive è stato sventato nel pomeriggio di ieri intorno alle 14,30 dagli uomini dell'Associazione "Consorzio Guardie Rurali" di Trani : sono stati recuperati circa 4 quintali di olive, oltre i teloni e le verghe per la raccolta.L'episodio è avvenuto in zona San Giovanni e il proprietario del terreno non ha mancato di ringraziare l'associazione Guardie Campestri, unendo la soddisfazione personale di far parte di un'associazione che con tanta dedizione vigila sui beni dell'intero territorio .L'episodio smentisce ancora una volta quanti dubitano della efficienza dell'azione di vigilanza dell'associazione Guardie Campestri, non solo attenta e presente nei confronti dei suoi associati ma anche , in genere, dei territori dell'intero comprensorio.Seccato delle voci messe in giro quanto alla mancanza di sicurezza nelle campagne di Trani il presidente Peppino Nardò: "Sono tutte voci e illazioni infondate, smentite da un'azione costante degli uomini che vigilano costantemente e con risultati evidenti soprattutto in periodi delicati come la raccolta dell'uva e la raccolta delle olive: anzi invito codesti " allarmisti" a contattare la nostra associazione e a definire azioni congiunte da mettere in opera, oltre che naturalmente a denunziare qualunque tentativo di furto e ogni tipo di sottrazione al commissariato di Polizia , Carabinieri, o direttamente alla nostra associazione che provvederà a trasmetterne alle autorità della città".