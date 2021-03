Tamponamento sullo stradone di Capirro: danni ma nessun ferito

Un tamponamento con gravi danni alle due auto coinvolte e anche al muro di cinta di una villa ma nessun ferito: è il bilancio dell'incidente avvenuto circa un'ora fa a Trani su via Corato, all'altezza dello stradone che porta al circolo sportivo Capirro-incrocio con via Friuli.Il tamponamento è avvenuto tra due veicoli che viaggiavano in direzione della città.Il traffico nella zona è rallentato per la rimozione dei mezzi incedentati.Sul posto Polizia locale ma non è stato necessario l'intervento del Pronto Soccorso.