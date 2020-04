Tavolo unico, l’iniziativa del gruppo giovani “Prima di tutto Trani”

Dar voce ai giovani al giorno d'oggi rappresenta un'importante priorità di cui la città di Trani non può più fare a meno. Discutere riguardo le problematiche e gli eventuali disagi che coinvolgono le classi d'età più giovani che compongono il tessuto sociale significherebbe non solo avvicinare i giovani al mondo della vita cittadina ma anche nutrire la nostra città con nuova linfa e nuove idee, proprie della creatività giovanile.Il movimento giovanile' Prima di tutto Trani' perciò, tenuto conto dell'attuale mancanza di sedi pseudo – istituzionali in cui tale confronto possa avere luogo, propone alla cittadinanza tranese l'iniziativa 'Tavolo unico'.Il nome di tale progetto non è affatto casuale: l'obiettivo unico di tali incontri sarà quello di unire ciò che la politica e i giochi di potere stanno disgregando, valori, condivisione, confronto e sana discussione. La parola 'opposizione' sarà bandita dai vari componenti del 'tavolo' in cui verranno formulate solo ed unicamente proposte atte allo sviluppo e al progresso della nostra città anche attraverso la voce dei più giovani.Agli incontri potranno partecipare i rappresentanti di TUTTI i movimenti giovanili presenti sul territorio tranese, delle associazioni studentesche, dei movimenti culturali giovanili e i rappresentanti d'istituto dei vari licei e istituti tecnici. Ogni componente giovanile avrà quindi la possibilità di esprimersi e di collaborare al fine di progredire nel benessere di ogni componente della società.Non si sta cercando una nuova sede o un pretesto per minare la politica di ulteriori scontri ingiustificati. Si tratta di un'opportunità per abbracciare le problematiche della nostra città ed affrontare in maniera sana e giusta. Se è di una politica vera che abbiamo bisogno, è assolutamente necessario iniziare a seminare nel presente per poi raccogliere nel futuro. Il messaggio è questo: cambiare per migliorare.Trani ha davvero bisogno dell'aiuto dei più giovani ora più che mai. Dimostriamo di voler custodire e preservare la nostra magnifica città, teatro di tutti i ricordi che gelosamente possediamo.L'invito è lanciato, per chiunque fosse interessato a partecipare a questi incontri che avranno luogo non appena sarà terminata l'emergenza, potrà contattarmi su qualsiasi piattaforma; i requisiti per essere ammessi saranno i seguenti: voglia di mettersi in gioco per il bene di Trani, allontanare ideologie e personalismi, spirito di cooperazione.Simone Paolillo – Presidente 'Prima di tutto Trani' (gruppo giovani)