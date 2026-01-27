Luigi Cirillo
Politica

Via libera alle proposte di Cirillo, a Trani restyling per Piazza Sant'Agostino e piano industriale Amet

Il Consiglio approva gli emendamenti del capogruppo di "Prima di tutto Trani"

Trani - martedì 27 gennaio 2026 6.21 Comunicato Stampa
La politica non è solo dibattito, è soprattutto capacità di trasformare le richieste dei cittadini in atti amministrativi concreti. Nella seduta di ieri del Consiglio Comunale, il lavoro di ascolto e programmazione portato avanti dal consigliere Luigi Cirillo ha dato i suoi frutti. Durante i lavori dell' assise cittadina sono stati approvati due emendamenti strategici proposti dal capogruppo di "Prima di tutto Trani", segnando un punto a favore della riqualificazione urbana e della gestione oculata delle risorse pubbliche. Grande soddisfazione quindi per il consigliere comunale Luigi Cirillo che ha presentato e visto approvare due importanti proposte:

1. L'inserimento nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche della ristrutturazione di Piazza S. Agostino: un progetto che andrà a completare l'intervento su Piazza Gradenigo, creando una cornice urbana coerente e funzionale per valorizzare l'accesso al centro storico.
2. L'inserimento nel DUP (Documento Unico di Programmazione) del piano industriale per AMET, per dare un futuro solido e programmato alla nostra azienda partecipata.

"Ringrazio il Sindaco e tutti i colleghi consiglieri comunali che hanno votato a favore degli emendamenti. Un grazie soprattutto ai cittadini tranesi che mi hanno chiesto di portare queste istanze in Aula: detto, fatto.
Orgoglioso di essere la vostra voce" Luigi Cirillo - Capogruppo "Prima di tutto Trani" - Consigliere Comunale
