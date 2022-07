Teatro a Corte, dalla Campania a Trani la compagnia Camomilla a colazione con la farsa “Non sono un gigolò”

La rassegna teatrale nazionale di Palazzo delle Arti Beltrani giunge venerdì otto luglio al quarto appuntamento con il teatro amatoriale e brillante. Arriva a Trani dalla Campania la Compagnia Camomilla a Colazione con la divertente farsa "Non sono un gigolo".Teatro a Corte, con la direzione artistica di Enzo Matichecchia, gode del patrocinio della U.I.L.T. (Unione Italiana Libero Teatro) Nazionale e U.I.L.T Puglia, in collaborazione con Compagnia dei Teatranti A.P.S. di Bisceglie e rientra nelle attività cofinanziate dal piano triennale dell'assessorato alle Culture della città di Trani. Il cartellone teatrale fa parte della stagione di eventi 2022 del contenitore culturale polifunzionale della città di Trani prodotta dall'Associazione Delle Arti con il patrocinio di Costa Sveva e del Festival internazionale Castel dei Mondi di Andria, con il sostegno della Regione Puglia e della Città di Trani.L'obiettivo della rassegna è quello di promuovere l'arte degli spettacoli amatoriali, un teatro formato da artisti che trasmettono il proprio amore per la recitazione, contribuendo alla crescita culturale e sociale della comunità in cui vivono e diffondono la passione e la conoscenza delle arti sceniche.Nella splendida cornice di Corte Davide Santorsola, lo spazio en plein air di Palazzo Beltrani, ogni venerdì sino a fine luglio si alterneranno compagnie provenienti da tutta Italia, con un cartellone di teatro brillante ma che lascia spunto anche alla riflessione. Gli spettacoli sono stati scelti, dopo un'accurata selezione di numerose proposte di compagnie teatrali italiane che hanno partecipato ad un bando nazionale. Lo spettacolo migliore, votato dal pubblico mediante appositi questionari alla fine di ogni singola messa in scena, riceverà il premio dedicato a Giovanni Macchia (Trani 1912 - Roma 2001), illustre critico letterario, saggista e accademico italiano di origini tranesi. La compagnia vincitrice sarà proclamata al termine dell'ultimo spettacolo in programma della rassegna, venerdì 22 luglio 2022.Dopo il gradimento di pubblico sin qui riscosso, arriva al Palazzo di via Beltrani 51 la compagnia teatrale di Visciano (Na) con una farsa dal cuore moderno, che rendendo giustizia al vero ruolo del teatro, affronta tematiche serie in modo apparentemente leggero, portando alla riflessione gli spettatori. È il giocoso "" con i suoi richiami agrodolci al tema della disoccupazione e della corruzione, dell'omosessualità e dei capricci del destino.La storia descrive le vicende di un cuoco napoletano che, ad un tratto, vede cambiare la sua vita per effetto di un'improvvisa visita dell'Asl e della Guardia di Finanza. Dopo aver perso il proprio ristorante tenta il suicidio. In "Non sono un gigolò", l'autore Sasà Palumbo prova a far capire alla gente che bisogna avere la forza di combattere e di non arrendersi mai. Grazie alla persuasione della zia Erminia, che lo ha cresciuto e grazie alle rassicurazioni dell'amico avvocato Antonio Petrone, il cuoco Michele Gigolo evita il baratro del suicidio trovandosi poi catapultato, anche per effetto del proprio cognome con l'aggiunta di un accento, in un gioco elettrizzante quanto pericoloso. Un gioco ricco di sorprese che, tra mille peripezie, alla fine lo porterà alla soluzione dei suoi problemi.Con la regia di Felice D'Onofrio, la commedia vede in scena una girandola di attori: Gianfranco Santorelli, Luigi Scafuro, Antonio La Manna, Ilaria D'Elia, Emanuela Carifi, lo stesso Felice D'Onofrio, Giusy La Manna, Ilaria D'Elia e Nicola Pandico.I prossimi appuntamenti di Teatro a Corte: ilPorta ore 20,30 – sipario ore 21,00. A Palazzo Beltrani, in occasione degli spettacoli, anche la possibilità di ristoro con prodotti tipici pugliesi e beverage di qualità nel Bar a Corte.: È possibile acquistare i biglietti direttamente presso il botteghino del Palazzo delle Arti Beltrani tutti i giorni dal martedì alla domenica, ad eccezione del lunedì, dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00. Oppure on line sulla piattaforma: i-ticket: www.i-ticket.it/groups/stagione-artistica-palazzo-delle-arti-beltrani-2022 tel.: 0883500044 / e-mail: info@palazzodelleartibeltrani.it