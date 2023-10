Teatro Civico open air di Trani: è di scena il "Trash"

ll "trash", (letteralmente "spazzatura"), al giorno d'oggi attrae, va di moda, impazza in televisione e sui social; ed è un fatto innegabile, purtroppo (con tutto il rispetto di chi lo apprezza).Ma che occupi quella che dovrebbe essere il piccolo palcoscenico del teatro Civico Open Air aperto dal Duc con il Comune di Trani la scorsa estate fa un po' tristezza, decisamente.Non sappiamo se i contenitori siano stati poggiati lì provvisoriamente da residenti del posto o esercenti attività commerciali - del resto i codici identificativi potranno risalire ai detentori e alle ragioni per le quali i bidoni sono stati posti in quella sede - ma l'immagine sicuramente non è edificante in un luogo che è nato per essere a disposizione della popolazione come piccolo contenitore culturale rappresentativo della città, all'ombra del fantasma di quello che fu il primo teatro pugliese.Uno stimolo a nuovi utilizzi del Piccolo Teatro Open Air, una involontaria provocazione? Forse no, ma non sarebbe male considerarla come tale. Gli spazi vuoti, nell'anima come nei luoghi fisici, andrebbero riempiti sempre di nuovi stimoli per costruire. Quei bidoni della spazzatura messi là in quel teatro deserto non danno sicuramente il buon esempio.Ci resta sperare, in un futuro prossimo, in migliori contenuti per il neonato contenitore.