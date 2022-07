Teatro e musica nel calendario Auser a Villa Guastamacchia

Nuovi appuntamenti nel calendario dell'Auser a Villa guastamacchia: questa settimana due eventi di rilievo nell'ambito della rassegna estiva "Aperti X Ferie 2022", il primo si terrà giovedì 14 "Cena con Delitto", il secondo uno spettacolo di teatro-canzone.Quest'ultimo in particolare, intitolato "Deandreide" ed in programma venerdì 15 luglio alle 20,30 presso il Centro Polivalente per Anziani di Villa Guastamacchia (via Annibale di Francia, 43) non sarà una cover o un puro e semplice tributo a Fabrizio De André.Faber si presenta al pubblico non solo con le sue canzoni più belle e famose, quelle che spingono i presenti ad accompagnare in coro l'esecuzione, ma anche attraverso canzoni meno note ma non per questo meno importanti e significative, La parte recitata comprende testi di canzoni ma anche testi di altri autori che richiamano tematiche e personaggi delle canzoni di De André.Si tratta insomma di un viaggio nell'universo di Faber, una vera e propria "Deandreide" coi testi recitati da Franco Minervini e Elena Cascella che richiamano le ispirazioni e gli ambienti delle canzoni di De André, mentre le musiche e le canzoni sono eseguite, con una sua particolare interpretazione, dal musicista e cantautore Marco Laccone, riconosciuto interprete deandreiano a livello nazionale tanto da essere invitato da Dori Ghezzi a cantare alcune canzoni a Bari, alla presenza della compagna di Fabrizio, in occasione della presentazione del libro "Lui,io, noi" e del film "Fabrizio De André principe libero".