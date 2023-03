Tempi di attesa lunghi nell'Asl Bat, un lettore: «Per un holter cardiaco devo aspettare giugno»

Sulla scia di quanto denunciato da Articolo97 nelle scorse ore, ora anche un lettore scrive alla redazione di Traniviva segnalando i lunghi tempi di attesa per un esame medico: «Questa mattina mi sono recato al Cup di Trani per prenotare un holter cardiaco al fine di verificare delle patologie nel più stretto periodo. La prima data disponibile era a Spinazzola a giugno, un'altra a Minervino a settembre, per Barletta bisogna aspettare marzo 2024».«Un'Asl Bat - contesta il cittadino - che dice di essere in regola con tutte le esigenze della popolazione! Questo la dice lunga di come vogliono prendere in giro la gente, sono stato quindi costretto ad andare a prenotare la visita in farmacia proprio per non aspettare e indagare sul mio stato di salute».Alla fine il lettore chiude con una domanda più che lecita: «E chi non ha i soldi per pagare un esame privato? Mi fa piacere che c'è almeno qualcuno, in questo caso Articolo97, pur non essendo la mia corrente politica, che in maniera spiattellante chiama le cose con il loro giusto nome».