Tempo sospeso, dal 18 marzo la mostra a cura di Hastarci Trani

Il giorno 18 marzo alle ore 17.00, presso la Biblioteca comunale Giovanni Bovio, il Circolo Arci di Trani "(H)astarci" e il Comune di Trani organizzano un tavolo di confronto sulla vita nelle comunità per minori in occasione dell'apertura della mostra fotografica "Il Tempo Sospeso".Saranno esposti scatti fotografici realizzati all'interno di alcune comunità per minori del Comune di Milano nel periodo della prima quarantena (marzo-maggio 2020).Il progetto fotografico è curato da Francesca Sorge, coordinatrice presso l'Associazione CAF Onlus– centro aiuti minori e famiglia- di Milano, che congelato nei suoi scatti alcuni momenti di vita quotidiana dei bambini ospiti, contaminando la sua passione per la fotografia con la complessa arte dell'educare e del vivere nella comunità.All'apertura della mostra seguirà un dibattito sul delicato ruolo dei centri per minori a cui parteciperanno l'autrice, la dott.ssa Dalila di Ruvo - assistente sociale del Comune di Trani, la dott.ssa Rosa Campese - psicologa del Comune di San Ferdinando di Puglia e giudice onorario, il dott. Michele Corriero - ricercatore e docente Dip. For. Psi. Com Uniba, il dott. Luca Morollo, Presidente della V Commissione Consiliare e la dott.ssa Amoruso Annarita, Presidente Circolo (H)astarci.La mostra resterà aperta alla cittadinanza per tutto il mese di aprile durante gli orari d'apertura della biblioteca comunale.