Tentativi di truffa agli utenti Amet, l'allerta del Cda dell'azienda

"Sono ripresi in maniera massiccia nei giorni scorsi, con particolare riferimento alle abitazioni presenti nel centro città, episodi di tentata truffa ai danni di inconsapevoli utenti Amet da parte di persone non meglio identificate - si legge in una nota del Cda dell'Amet - che, spacciandosi per dipendenti Enel, posto che girano con pettorine marchiate ed un presunto cartellino di riconoscimento, probabilmente recante anche un nome non reale, sostengono falsamente che Amet sia fallita o stia per fallire o che, comunque, non ci siano più le condizioni perché la clientela resti con l'azienda partecipata del Comune.Ove si consideri che tali episodi si fanno sempre più frequenti ed insistenti, l'Azienda sta seriamente valutando di sporgere denuncia contro ignoti al fine di arginare tali attività fraudolente ed ingannevoli e salvaguardare il patrimonio aziendale.Gli episodi, peraltro, stanno anche coinvolgendo, direttamente e/o indirettamente, alcuni "addetti ai lavori" anche se, allorquando ciò si verifica e a tali soggetti vengono rivolte alcune domande a chiarimento, fuggono via repentinamente facendo perdere le loro tracce.Allertiamo la cittadinanza affinchè diffidi da siffatte false e tendenziose affermazioni. Quanto ai termini di conclusione del mercato tutelato - si conclude nella nota - allo stato può riassumersi che i clienti domestici continueranno a beneficiare del servizio di tutela nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio di vendita a tutele graduali che dovranno concludersi entro il 10 gennaio 2024.Per cui anche per il 2023 il mercato tutelato continuerà ad essere regolarmente attivo".