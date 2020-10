Tentativo di furto in una villetta in zona Capirro: ladri in fuga alla vista del proprietario

Brutta sorpresa al rientro a casa per il proprietario di una villetta in zona Capirro. Il fatto è accaduto nella serata di sabato 24, intorno le 18.30: l'uomo appena ha varcato la soglia di casa ed acceso le luci si è reso conto della presenza di estranei che, colti di sorpresa, sono fuggiti subito dopo a bordo di un'auto non riuscendo a portar via nulla. Solo quindi tanto spavento per lo sventurato proprietario che ha immediatamente allertato le forze dell'ordine, giunte sul posto. Sono ora al vaglio degli inquirenti le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.L'episodio avviene a distanza di una settimana esatta dalla rapina avvenuta in un appartamento sul lungomare di Trani, segnale che in città c'è un forte problema legato alla sicurezza.