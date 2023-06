Terreni a rischio incendio, Centrone: "Amministrazione fuorilegge"

"Le ordinanze valgono solo per i cittadini o anche per chi le emette e dovrebbe garantire la sicurezza pubblica?"

Com'è noto in data 5 Giugno 2023 (come ogni anno) il Sindaco con ordinanza Sindacale n.8 ha ordinato ai proprietari la bonifica dei terreni incolti entro il 15 Giugno, per arginare il pericolo di incendi. Non sarebbe necessario iniziare a dare il buon esempio bonificando i terreni comunali a rischio? Chiedo un intervento IMMEDIATO per scongiurare drammatici ma (ahimè!) prevedibili incendi».

«In diverse zone della città (c.da Turrisana, Capirro, via Tufare ecc.) ci sono diversi terreni di proprietà comunale a forte rischio incendio. Il rischio, infatti, è davvero importante in ragione dello stato di abbandono e delle erbacce secche ed alte più di un metro»: lo dichiara Michele Centrone, della lista civica Filiberto Palumbo.«Chiedo per un amico: le ordinanze valgono solo per i cittadini o anche per chi le emette e dovrebbe garantire la sicurezza pubblica? Mi hanno insegnato che bisogna sempre dare il buon esempio: chi ordina deve essere il primo ad essere ossequioso delle regole.