Tiffany Hsu, fashion buyng director, posa a Trani vestita da Maison Valentino

Sui post di Instagram non solo pose da modella ma anche un reel del meraviglioso tramonto sul nostro Castello Svevo per Tiffany Hsu, non semplicemente una modella ma una manager che lavora con le grandi case della moda di tutto il mondo.Arrivata a Castel del Monte per le cosmogonie di Gucci, come i Maneskin, come il direttore artistico di Gucci Alessandro Michele e tanti altri, è rimasta folgorata dalla bellezza di Trani, tanto da essersi fatta immortalare vestita da "Maison Valentino" con accessori Balenciaga sulle chianche ai piedi della cattedrale e postare le foto sul suo profilo Instagram .Peccato solo che la nostra splendida Cattedrale non si sia fatta trovare pronta in queste occasioni così diffuse dai media e dai social (l'arrivo del Principe Andrea di Monaco, i VIP legati all'evento Gucci, ma soprattutto, va detto, le centinaia di turisti che stanno arrivando ogni giorno, come era prevedibile), ma imbracata per il restauro: come una bella donna che si fa trovare impreparata da ospiti inattesi in vestaglia e bigodini, e purtroppo nelle fotografie postate da Tiffany appare appena accennata.Ma alla bella manager cinese Trani deve essere piaciuta tutta visto che ha dedicato un reel, un mini video, alla luce del tramonto che accarezza il castello di Federico, forse meno magico di Castel del Monte ma che meravigliosamente pare sorgere dalle morbide acque del mare.Ma il principe azzurro riconobbe Cenerentola anche vestita di stracci e questi personaggi stanno comunque percependo il potenziale nella nostra Città come sfondo per set fotografici e magari luogo di vacanza e ristoro, dove unire ha un bel mare anche tanta arte tanta bellezza, ottimi servizi di enogastronomia e una accoglienza alberghiera che si sta sviluppando sempre di più.