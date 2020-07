Tommaso Laurora: «Priorità sarà la riapertura del collegamento di corso Regina Elena con corso Imbriani»

Social Video 3 minuti Tommaso Laurora sindaco e riapertura di corso Regina Elena

«Mi trovo in Corso Regina Elena, una delle strade fondamentali del quartiere ottocentesco nato a seguito del piano regolatore del borgo, nel 1847. Non tutti sanno che con corso Vittorio Emanuele, corso Cavour e corso Imbriani, questa strada rappresentava la viabilità principale di tutto il quartiere ottocentesco. Però nel 1847 questa strada era collegata con corso Imbriani».A parlare è il candidato sindaco Tommaso Laurora in un nuovo video pubblicato sui suoi canali social in cui annuncia uno degli obiettivi della sua Amministrazione in caso di mandato elettorale. «Sono trascorsi 173 anni e nulla è stato realizzato di quella previsione. Noi siamo convinti che la riapertura e il collegamento di corso Regina Elena con corso Imbriani possa essere strategico per il quartiere, per i residenti, per tutte le attività commerciali, oltre a migliorare la viabilità. Noi andremo ad eliminare quella sensazione di soffocamento che si ha dinanzi questo muro. Per noi, per la prossima Amministrazione, sarà una delle priorità da affrontare immediatamente, nei primi due anni di mandato».