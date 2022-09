Topputo: "Trani deve trasformarsi in una meta di destinazione turistica"

"Gli ultimi dati sulle presenze turistiche nella nostra città e la citazione da parte del Washington Post confermano la bellezza e le potenzialità della nostra città e sono motivo di orgoglio e vanto. Evidenziano l'efficacia dell'azione amministrativa e delle iniziative messe in campo in questi anni.Tuttavia, insieme ai miei colleghi del gruppo CON, mi piacerebbe portare all'attenzione dell'amministrazione, una serie di idee e suggerimenti, per un approccio turistico più strutturato che coinvolga i vari operatori presenti sul territorio.In primo lugo è necessaria una mappatura diretta ad identificare ogni elemento di interesse dal punto di vista turstico che prenda in esame vari aspetti del territorio.Ad esempio è fondamentale valutare l'accessibilità dal punto di vista comunicativo. Quindi un'analisi di com'è percepita la città ed in generale il nostro territorio da un punto di vista turistico e come viene comunicato all'esterno.Per poi arrivare ad una comunicazione di tipo pratico.La mappatura è il primo atto per definire un'offerta turistica integrata.A seguire è neccessaria un'analisi delle strutture ricettive presenti per avere informazioni legate alla tipologia di accoglienza, numero di posti letto, numero e tipologie di strutture ricettive ed un'analisi approfondita sull'andamento dei flussi.Solo dopo possiamo concentrarci su un'analisi di tutto ciò che è presente in termini di attrattive e dei punti di interesse e gli elementi identitari della nostra città e del nostro territorio.Quali aspetti del nostro turista potenziale possono rappresentare un appeal ed un punto distintivo rispetto a destinazioni turistiche che possiamo definire competitor?Inoltre, gli eventi fissi a livello locale o di prossimità devono rappresentare un fiore all'occhiello per l'offerta turistica, consentendo di destagionalizzare la stessa.Una considerazione particolare meritano i negozi storici che rappresentano un valore aggiunto per la nostra città ed identificano tradizioni e territorio.Vanno tutelati e valorizzati in quanto rappresentano un elemento di attrattività e differenzazione turistica che fa gola soprattutto ai turisti stranieri e ci cosentono di mantenere le nostre radici dando spazio al turismo storico e del ricordo.Con un'attenzione ulteriore ed il coinvolgimento degli operatori turistici della nostra città, Trani avrà un futuro turistico roseo e si potrà trasformare in una destinazione turistica".Vincenzo TopputoGruppo Consiliare CON