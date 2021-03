Torna a riunirsi oggi il Consiglio Comunale in modalità telematica

Mozione in merito alla localizzazione del Deposito Nazionale di Stoccaggio per le scorie nucleari. (proposta C.C. n. 13 del 04/02/2021)

Approvazione del Bilancio Consolidato del gruppo comune di Trani relativo all'esercizio 2019. (proposta C.C. n. 25 del 26/02/2021)

Istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui alla legge n.160/2019, commi 816 e segg. – Disciplina provvisoria. (proposta C.C. n. 3 del 18/01/2021).

Modifiche ed integrazioni per la concessione del patrocinio e dell'autorizzazione all'utilizzo dello Stemma Comunale. (proposta C.C. n. 12 del 02/02/2021)

Approvazione del Regolamento di istituzione dell'Albo Comunale dei Compostatori. (proposta C.C. n. 88 del 21/07/2020)

Regolamento per l'utilizzo delle Bodycam da parte del personale del Corpo di Polizia Locale. Approvazione. (proposta C.C. n. 20 del 15/02/2021)

Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194, comma 1, lett. A), TUEL sentenza n.524/2020, resa dal Giudice di Pace di Trani. Soggetto creditore: – Omissis – (proposta C.C. n. 4 del 19/01/2021)

Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194, lett. A), D.Lgs 18/8/2000, n.267, sentenza n.1645/2019, Emessa dal TAR Puglia Bari, in favore di – Omissis – ed altri. (proposta C.C. n. 5 del 19/01/2021)

Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194, comma 1, lett. A), TUEL sentenza n.472/2020, resa dal Giudice di Pace di Trani. Soggetto creditore: – Omissis – (proposta C.C. n. 6 del 19/01/2021)

Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, lett. A), del TUEL, approvato con D.Lgs 18/8/2000, n.267, derivante da sentenza n.534/2020, resa dal Giudice di Pace di Trani in favore di M.L. e M.P. (proposta C.C. n. 10 del 04/02/2021)

Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, lett. A), del TUEL, approvato con D.Lgs 18/8/2000, n.267, derivante da sentenza n.26/2021, resa dal Giudice di Pace di Trani in favore di L.G. (proposta C.C. n. 14 del 05/02/2021)

Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, lett. A), TUEL sentenza n.231/2021, emessa dalla Corte di Appello di Bari. Soggetti Creditori: Omissis. (proposta C.C. n. 27 del 17/03/2021).

Il Consiglio comunale di Trani ( link alla diretta ) è convocato in adunanza ordinaria, in video-conferenza su piattaforma zoom, per martedì 23 marzo 2021, alle ore 10 in prima convocazione, e per giovedì marzo 2021, alle ore 10 in seconda convocazione, per la trattazione del seguente ordine del giorno: