Torna a Trani la rassegna musicale "Jazz & More" sul rooftop di Ognissanti

, gli amanti della musica avranno l'opportunità di immergersi in un viaggio attraverso le diverse declinazioni del jazz fino alle nuove frontiere del genere.La rassegna, iniziata con Michele Liso alla chitarra con uno spettacolo di flamenco, è diventata un appuntamento irrinunciabile per gli appassionati di musica e buon cibo. Il format dell'evento offre un'esperienza di alta qualità, sia dal punto di vista dell'intrattenimento musicale che dell'enogastronomia.Il direttore artistico,i, insieme adirettore artistico di Alegra Group, hanno concepito questa rassegna come un'opportunità per esplorare le molteplici sfaccettature del jazz e come una porta d'accesso ad altre dimensioni musicali."Nel corso degli anni, il jazz ha contaminato praticamente ogni genere musicale, offrendo armonie articolate ma fluide, melodie ricercate ma cantabili, improvvisazione e sperimentazione, in una parola: libertà - afferma- Voci, pianoforti, sassofoni, chitarre acustiche ed elettriche, sintetizzatori, loop stations, beats e groove irresistibili sono solo alcuni degli ingredienti che caratterizzeranno questa ricca rassegna musicale. I concerti ci condurranno in un incredibile viaggio attraverso il blues, il R&B, la musica elettronica, il pop, il funk e, naturalmente, il jazz puro".13 luglio: Dino Plasmati alla chitarra e Sara Rotunno alla voce in un coinvolgente duo di Broadway.18 luglio: Luisa Tucciariello alla voce e Pasquale Buongiovanni alla chitarra in uno spettacolo di blues e radici, dal blues originario al pop contemporaneo.25 luglio: Vincenzo Maurogiovanni al basso, Pierluigi Balducci al basso e Marco Giuliani alla voce, in un concerto dedicato alle colonne sonore italiane ed internazionali.1 agosto: Cinzia Eramo alla voce e Pino Mazzarano alla chitarra, in un mix di jazz e classici pop.8 agosto: Pasquale Buongiovanni in un coinvolgente concerto di chitarra jazz in solitaria.13 agosto: Ritchie e Django, un trio di chitarre e cajon che delizieranno il pubblico con il loro gipsy jazz/manouche.22 agosto: Paola Arnesano alla voce e Vince Abbracciante alla fisarmonica, in un'emozionante serata dedicata al tango.29 agosto: Alberto Parmegiani alla chitarra, Nico Catacchio al contrabbasso e Fabrizio Gaudino alla tromba e al flicorno, in un concerto di modern jazz.I concerti inizieranno alle ore 20:30 e i posti sono limitati, pertanto si consiglia la prenotazione.Per ulteriori informazioni e prenotazioniRooftop Ognissanti-Via Banchina al Porto, 6/8 Trani BT - PugliaTel: 0883 175 0000