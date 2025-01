Torna Fuori Festival, l'evento del circolo Hastarci che promuove musica inedita

Il circolo "(H)astarci", dopo la sesta edizione dell'(H)eart Festival, torna a proporre musica inedita, dando spazio alle band emergenti.Ecco come nasce, in collaborazione con la Cooperativa di comunità "Portanova Hub", il primo "Fuori Festival" di questo 2025: una data per riprendere da dove ci eravamo lasciati questa estate e tornare ad animare la nostra città con eventi culturali itineranti.Vi aspettiamo venerdì 10 gennaio alle ore 21 presso "PortaNovaHub" in Via Nigrò, 18 con:Live concert:- "Talk Is Cheap", un trio nato dall'incontro di Flavio, Aldo e Francesca, con un sound che unisce atmosfere dreamy del post-punk, riff jangle pop e un romantico decadente. Tra caminetti, gatti e riverberi sognanti, hanno debuttato nell'autunno 2024 con un EP omonimo interamente autoprodotto.- "Ever Felt"Malinconia anni '90 raccontata da quattro ragazzi che suonano insieme da tanti anni. Shoegaze dritto per dritto. A tratti punk, a tratti indie rock. Nati dalle ceneri dei "The Whip Hand". Dopo aver registrato il primo EP Rad nel 2023, la band sta preparando il secondo.- DJ set con Tommi Sgarangella- Area Espositiva e Area Market con: "Carolina Palella – texitil design", "Sara Mancini", "Alessio Gagliardi", "ArtxHub", "BabaLabArt", "Lorenza Ragno – Kuro_Reira", "The Witchs_lab", "Cosimo De Stena", "Gabriele Mastropasqua", "Cielodafrica - wax project".Ingresso con contributo solidale.